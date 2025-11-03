¡INSÓLITO! La razón por la que el Real Madrid no entrenará en Anfield previo al juego de Champions League frente al Liverpool
Xabi Alonso declaró la razón por la que el Real Madrid no entrenará en Anfield previo al juego de Champions League contra el Liverpool
Este martes el Real Madrid visita al Liverpool en la fecha 4 de la Champions League, los "Merengues" se meterán a Anfield para mantener el invicto en la competencia europea en donde suman 9 puntos, sin embargo, previo al juego el entrenador español declaró que no se meterá a la cancha del rival para entrenar como lo hacen habitualmente los equipos.
"Tenemos que preparar el partido y preferimos hacerlo en nuestra ciudad deportiva, en nuestro espacio sin que nos estén grabando 200 cámaras", señaló Xabi Alonso tras la victoria ante el Valencia.
Real Madrid y Liverpool se han visto las caras 12 veces en la Champions League con un saldo a favor de los españoles con 7 triunfos y 17 goles, mientras que los ingleses cuentan con 3 y 12 anotaciones y solamente 1 empate, además en Anfield se han enfrentado en 5 ocasiones con 2 victorias por bando y un empate.
Hace un año, a finales de noviembre de 2024, el Real Madrid sufrió una derrota en Anfield. En ese encuentro, Mbappé falló un tiro penal, y el equipo dirigido por Ancelotti evidenció que la temporada se le iba a complicar.
Los Merengues tienen algunas bajas importantes en el plantel Dani Carvajal, David Alaba y Éder Militão están fuera por lesión, ademas los atacantes brasileños Vinícius Júnior y Rodrygo están en duda.