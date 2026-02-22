ÚLTIMA HORA: Clásico Nacional entre Chivas y América es SUSPENDIDO

El partido entre las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil fue suspendido. Este cotejo que se iba a llevar a cabo en el Estadio Akron este domingo 22 de febrero en punto de las 5:00 pm será reprogramado por fecha y hora por confirmarse.

Así lo dio a conocer la cuenta oficial de la Liga MX Femenil en Twitter: “La Liga Mx Femenil informa que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, a disputarse hoy a las 17:00 horas en el Estadio Akron entre los clubes Guadalajara y América, será reprogramado con fecha y hora por confirmar”., menciona el escrito.

Otros eventos deportivos suspendidos

Además del antes mencionado Clásico Nacional Femenil, el duelo entre Tapatío y Tlaxcala de la Liga Expansión fue reprogramado y en esta ocasión si dieron nueva fecha (lunes 23 de febrero con horario por confirmar). Por si fuera poco, la Liga Mexicana de Softbol (LMS) también dio a conocer que el partido entre El Águila de Veracruz y Charros que estaba programado para este domingo 21 de febrero a las 16:00 no se llevará a cabo y próximamente se darán más detalles de su nueva fecha.