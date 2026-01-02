CONFIRMADO: Así se encuentran las instalaciones de Cruz Azul y Pumas, tras el temblor HOY viernes 2 de enero de 2026

La mañana de este 2 de enero de 2026, un sismo con magnitud de 6.5 grados se hizo presente con epicentro al sur de Guerrero. Siendo perceptible en la Ciudad de México, el movimiento telúrico ha sido tendencia a lo largo de este viernes debido a las diversas reacciones que ha ocasionado en el inicio del año.

Tras el temblor, mismo que tuvo una duración aproximada de 33 segundos, no se reportaron daños en las instalaciones de algunos equipos de la Ciudad de México como Cruz Azul y Pumas, escuadras que no se pronunciaron al respecto tras el sismo.

A una semana de que de inicio el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el equipo de La Noria realiza su pretemporada para encarar la nueva campaña de la mejor forma bajo el mando de Martín Anselmi. La escuadra de La Máquina debuta en el nuevo semestre visitando al Club León el próximo sábado 10 de enero.

Por su parte, el Club Universidad Nacional va a debutar recibiendo a Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario el 11 de enero. Comandados por Efraín Juárez, en Pumas hay un juego de pretemporada pendiente a disputarse este sábado 3 de enero frente a los Bravos de Juárez en las instalaciones de Cantera.

A falta de una semana para el arranque del Clausura 2026, los equipos siguen apuntalando sus plantillas y se realizan movimientos en el mercado de invierno para llegar de la mejor forma al nuevo certamen.

