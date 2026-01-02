CONFIRMADO: Estrella de Chivas SALE del equipo previo al inicio del Clausura 2026

A una semana del inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, varios equipos siguen haciendo movimientos en el mercado de invierno y ahora, Chivas tiene una sensible baja de cara a la nueva campaña.

Te puede interesar: BOMBAZO: América ya tiene a su primer REFUERZO para el Clausura 2026

El jugador que deja a Chivas para reforzar a Pachuca

Dirigidos por Gabriel Milito, el Club Deportivo Guadalajara vio la salida de uno de los jugadores que ante la falta de minutos, ha optado por firmar con un nuevo equipo. Tal es el caso de Alan Mozo, zaguero que tuvo un registro de 118 partidos disputados con el 'Rebaño Sagrado' en los que hizo cuatro anotaciones y dio nueve asistencias, no obstante, en el Apertura 2025 solo tuvo actividad en cinco partidos.

De acuerdo a diversos reportes, el defensa mexicano de 28 años de edad va a continuar su carrera en Pachuca, escuadra con la que va a firmar por un año con opción a compra, por lo que Alan Mozo deberá reportarse lo más pronto con su nuevo equipo para ponerse a punto y arrancar el Clausura 2026 bajo las instrucciones de Esteban Solari.

Para el Torneo Clausura 2026, Pachuca debuta visitando a Chivas en la cancha del Estadio Akron, partido en el que Alan Mozo se enfrentaría a sus excompañeros el 10 de enero en punto de las 17:00 horas.

A falta de que Chivas o Pachuca se pronuncien sobre el movimiento del zaguero, el exjugador de Pumas vestirá el tercer jersey a lo largo de su carrera. En sus inicios con el Club Universidad Nacional, Alan Mozo jugó 161 partidos con marca de un gol y 25 asistencias.

Te puede interesar: ¡GOLAZO! El primer MEXICANO en anotar durante 2026 (VIDEO)