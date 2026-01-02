OFICIAL: Los delanteros de Chivas en el Clausura 2026 tras la SALIDA de ‘Chicharito’
Luego de varias salidas e incorporaciones en la plantilla de Chivas dirigida por Gabriel Milito, el equipo cuenta con estos delanteros para la nueva campaña
El Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se encuentra cada vez más cerca. A una semana del inicio del nuevo semestre, el mercado de fichajes de invierno sigue abierto y en Chivas ya hay movimientos de cara a la siguiente campaña que inicia el viernes 9 de enero.
Para el nuevo certamen, en el Club Deportivo Guadalajara ya tienen altas y bajas en la plantilla dirigida por Gabriel Milito. Tras la salida de Javier Hernández, Cade Cowell, Isaac Brizuela y Alan Mozo, en el ‘Rebaño Sagrado’ ya le dieron la bienvenida a Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Brian Gutiérrez.
En el ataque, junto a las nuevas incorporaciones, Chivas va a estar liderado por Alan Pulido, Roberto Alvarado, Hugo Camberos, Yael Padilla, Armando González y Teun Wilke, de este último elemento podría haber una salida.
De momento, el cuadro rojiblanco trabaja en pretemporada para enfrentar al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío a disputarse este sábado 3 de enero en el Estadio Jalisco.
¿Cuándo debuta Chivas en el Clausura 2026?
Chivas va a iniciar el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX recibiendo a Pachuca en la cancha del Estadio Akron, juego a llevarse a cabo el sábado 10 de enero en punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX.
