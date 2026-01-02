OFICIAL: Los delanteros de Chivas en el Clausura 2026 tras la SALIDA de ‘Chicharito’

El Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se encuentra cada vez más cerca. A una semana del inicio del nuevo semestre, el mercado de fichajes de invierno sigue abierto y en Chivas ya hay movimientos de cara a la siguiente campaña que inicia el viernes 9 de enero.

Para el nuevo certamen, en el Club Deportivo Guadalajara ya tienen altas y bajas en la plantilla dirigida por Gabriel Milito. Tras la salida de Javier Hernández, Cade Cowell, Isaac Brizuela y Alan Mozo, en el ‘Rebaño Sagrado’ ya le dieron la bienvenida a Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Brian Gutiérrez.

En el ataque, junto a las nuevas incorporaciones, Chivas va a estar liderado por Alan Pulido, Roberto Alvarado, Hugo Camberos, Yael Padilla, Armando González y Teun Wilke, de este último elemento podría haber una salida.

De momento, el cuadro rojiblanco trabaja en pretemporada para enfrentar al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío a disputarse este sábado 3 de enero en el Estadio Jalisco.

¿Cuándo debuta Chivas en el Clausura 2026?

Chivas va a iniciar el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX recibiendo a Pachuca en la cancha del Estadio Akron, juego a llevarse a cabo el sábado 10 de enero en punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX.

