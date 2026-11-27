Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más lindos que se pueden presenciar en la primera división de Italia, pues será durante este sábado cuando el Inter de Milán abra las puertas de su hogar para recibir al Genoa, equipo en donde está el mexicano Johan Vásquez.

Se trata de un partido entre dos instituciones que han superado las expectativas planteadas en ellos al inicio de la temporada, pues mientras uno se encuentra en los primeros lugares de la tabla general, el Genoa de Johan Vásquez deambula con relativa tranquilidad en medio de la preocupación por el descenso.

¿Cómo ha sido la temporada del Genoa de Johan Vásquez?

La temporada 2026 - 2027 de la Serie A ha sido muy cambiante para el Genoa. Al principio de la misma, el equipo liderado por Johan Vásquez registró una serie de derrotas que lo colocaron en los puestos del descenso en Italia; sin embargo, las cosas han cambiado en el último mes.

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El Genoa registra cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y, gracias a esto, el conjunto en turno no solo ya está lejos del descenso, sino que actualmente se encuentra en el décimo lugar de la clasificación con 16 unidades; es decir, a solo 5 puntos de puestos que brindan competiciones europeas.

Del otro lado de la moneda se encuentra nada más y nada menos que el Inter de Milán, uno de los equipos más poderosos de la Liga en Italia que se encuentra en el tercer lugar de la clasificación con 29 unidades, por lo que un triunfo en casa lo acercaría cada vez más al líder, la Lazio.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Inter de Milán vs Genoa?

Johan Vásquez buscará un triunfo más en la temporada, y qué mejor que hacerlo ante un cuadro que normalmente suele generar mucha dicha en la Serie A. El partido entre el Inter de Milán y el Genoa se llevará a cabo este sábado en punto de las 13:45 horas, y para verlo únicamente tienes que sintonizar Disney Plus.