Los jugadores que podrían REEMPLAZAR a Jordi Alba y Sergio Busquets en el Inter Miami

El Inter Miami vive uno de los momentos más ambiciosos de su corta historia. Tras conquistar el primer título de la MLS, la directiva dejó claro que el objetivo va mucho más allá: competir seriamente por la Liga de Campeones de la CONCACAF y consolidarse como un referente global. Sin embargo, el retiro de Jordi Alba y Sergio Busquets abrió dos vacantes sensibles que obligan al club a moverse con inteligencia en el mercado.

Con Lionel Messi como eje del proyecto y Javier Mascherano al mando, las Garzas cuentan con un cupo disponible de Jugador Designado, una pieza clave para mantener el nivel competitivo en la MLS y a nivel internacional. El reto es encontrar futbolistas que no solo aporten talento, sino liderazgo y experiencia.

El impacto que dejaron Alba y Busquets en Inter Miami

La salida de Jordi Alba y Sergio Busquets marca el fin de una etapa dorada para Inter Miami. Ambos españoles aportaron jerarquía europea, lectura de juego y una conexión inmediata con Messi que elevó el nivel del equipo desde su llegada.

Busquets fue el equilibrio del mediocampo, el cerebro silencioso que ordenó al equipo en los momentos decisivos. Alba, por su parte, ofreció profundidad, experiencia y una sociedad ofensiva clave por la banda izquierda. Reemplazarlos no será sencillo, y por eso la directiva apunta a nombres de peso que mantengan viva la identidad ganadora del club.

Neymar y otras figuras que encajan en el nuevo proyecto

Entre los nombres que más ilusión generan aparece Neymar, viejo socio de Messi y una figura mediática que encajaría tanto en lo deportivo como en lo comercial. Su llegada reforzaría el ataque y compensaría la salida de piezas ofensivas como Tadeo Allende, además de mantener a Inter Miami en el centro de atención mundial.

Otra opción es Robert Lewandowski, un goleador probado que podría resolver una de las principales necesidades del equipo: la falta de un delantero consistente. Con Luis Suárez en una etapa final de su carrera, el polaco ofrecería jerarquía inmediata y liderazgo en el área.

El tercer candidato es Paulo Dybala, un perfil distinto, más asociativo, pero con calidad suficiente para complementar a Messi sin competir directamente por espacios. Su experiencia en Europa y su vínculo con el fútbol argentino lo hacen una alternativa atractiva para el vestuario.

Inter Miami enfrenta decisiones clave que definirán su futuro inmediato. Elegir bien a los sucesores de Alba y Busquets no solo reforzará al equipo, sino que también mantendrá viva la ilusión de una afición latina que sueña en grande.