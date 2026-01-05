Inter Miami firma GRATIS a uno de los MEJORES JUGADORES de la MLS

Inter Miami volvió a sacudir el mercado de la MLS con un movimiento tan estratégico como silencioso. Sin grandes anuncios ni estridencias, el club de Lionel Messi aseguró a quien fue considerado el mejor arquero de la MLS en la temporada pasada, una decisión que podría marcar un antes y un después en la defensa del campeón.

El elegido es Dayne St. Clair, guardameta canadiense de 28 años, quien llega como agente libre tras finalizar su contrato con Minnesota United. Su fichaje no solo responde a una necesidad deportiva inmediata, sino que confirma que el proyecto de Inter Miami apunta alto: sostener el éxito, blindar su arco y pensar desde ahora en el Mundial de 2026.

St. Clair aterriza en el sur de Florida tras una campaña consagratoria. En 2025 fue elegido Portero del Año de la MLS, encajando apenas 30 goles en 30 partidos y siendo pieza clave para que Minnesota United alcanzara las semifinales de conferencia. Números, liderazgo y regularidad: exactamente lo que buscaban las Garzas.

Dayne St. Clair: el fichaje que Inter Miami necesitaba bajo los tres palos

Más allá de los reflectores que suelen acompañar a Lionel Messi, Luis Suárez o Rodrigo De Paul, el arco se había convertido en una prioridad silenciosa. Javier Mascherano y la directiva lo entendieron a la perfección: los títulos también se construyen desde atrás.

Con 18 apariciones con la selección de Canadá, St. Clair llega con la mira puesta en ser titular en la Copa Mundial de la FIFA, lo que eleva aún más su nivel de exigencia. Su contrato con Inter Miami será por la temporada 2026, con opción de extenderlo hasta junio de 2027, una apuesta medida pero ambiciosa.

Un Inter Miami que se refuerza para dominar la MLS y sostener la era Messi

El fichaje del arquero canadiense se suma a un verano de decisiones fuertes. Inter Miami ya incorporó al argentino Facundo Mura, al español Sergio Reguilón, renovó a Luis Suárez y aseguró en propiedad a Rodrigo De Paul. Todo bajo una misma lógica: profundidad, experiencia y competitividad.

La llegada de Dayne St. Clair no es solo una mejora puntual. Es un mensaje claro a la MLS: el campeón no piensa conformarse. Con Messi como líder, un arco sólido y un plantel cada vez más completo, Inter Miami comienza a escribir una nueva etapa que promete ser aún más dominante.