El movimiento que ROMPERÍA a la MLS: Inter Miami busca a dos GRANDES del Atlético

El Inter Miami ya probó el sabor del éxito y no piensa soltarlo. Luego de conquistar su primer título de la MLS, la franquicia del sur de la Florida se mueve con ambición quirúrgica en el mercado, decidida a construir un proyecto que no solo brille en Estados Unidos, sino que también sacuda al fútbol internacional. Y ahora, desde España, surge un rumor que lo confirma todo: dos figuras del Atlético de Madrid están en el radar.

La reciente contratación de Dayne St. Clair, considerado el mejor portero de la MLS en la temporada pasada, fue apenas el inicio. En las oficinas de “Las Garzas” el trabajo continúa y el siguiente paso podría tener acento europeo y jerarquía mundial.

Griezmann y Koke, los nombres que encienden Miami

De acuerdo con reportes del diario MARCA, Inter Miami estaría siguiendo de cerca a Antoine Griezmann y a Koke Resurrección, dos emblemas del Atlético de Madrid. La conexión no es casual: el club ya logró tender puentes con los “Colchoneros” tras la llegada de Rodrigo De Paul, una operación que fortaleció la relación entre ambas instituciones.

El caso de Griezmann resulta especialmente llamativo. El delantero francés nunca ocultó su interés por jugar en la MLS y, aunque su contrato se extiende hasta 2027, su rol en el Atlético ha perdido peso. Una salida anticipada no parece descabellada, sobre todo si el proyecto deportivo y mediático de Inter Miami logra seducirlo.

La situación de Koke es más compleja. Capitán, líder y símbolo del Atlético, el mediocampista español representa el corazón del equipo de Diego Simeone. Sin embargo, su contrato entra en una etapa decisiva y, aunque la renovación es probable, el interés desde Miami añade un factor inesperado al futuro del vestuario rojiblanco.

Un Inter Miami que piensa como gigante

Más allá de los rumores, el mensaje es claro: Inter Miami ya actúa como un club grande. Con Lionel Messi como estandarte y una estructura cada vez más sólida, la franquicia apunta a dominar la MLS y competir con autoridad en torneos internacionales como la Concacaf Champions Cup.

La llegada de Dayne St. Clair refuerza esa visión. El arquero canadiense no ocultó su ambición al ser presentado: quiere ganar trofeos y formar parte de una era histórica. Su fichaje cubre una de las posiciones más sensibles y eleva el estándar competitivo del plantel.

Si a esa base se suman nombres como Griezmann o Koke, el impacto sería inmediato, tanto en lo deportivo como en lo mediático, especialmente para el público latino en Estados Unidos, siempre atento a las grandes figuras europeas.

Inter Miami no solo sueña en grande: está dispuesto a ir por todo.