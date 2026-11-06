Liga Mexicana del Pacífico 2026: la hora para VER EN VIVO los juegos de HOY viernes 6 de noviembre

La Liga Mexicana del Pacífico, en su temporada 2026, ha comenzado a encenderse de manera interesante en cada uno de sus compromisos, así como de las rivalidades que los equipos tienen con otras escuadras que hacen de este nivel uno por demás interesante al interior del país.

Por tal motivo, son miles de aficionados los que desean conocer todo lo relacionado a los juegos que la Liga Mexicana del Pacífico tendrá durante este viernes 6 de noviembre. Si eres uno de ellos y quieres saber toda la información al respecto, entonces quédate con nosotros.

¿Qué equipos figuran como los máximos candidatos a ganar la Liga Mexicana del Pacífico?

La temporada avanza y, mientras los Mayos de Navojoa siguen sin encontrar el rumbo al ser uno de los peores equipos que la Liga Mexicana del Pacífico tiene en la actualidad, en la parte alta de la clasificación destacan otras instituciones que han mantenido una regularidad por demás interesante.

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Charros vence al líder Guasave y se queda con la serie



➡️Guía Payán victoria jalisciense

➡️Mateo, Tirso y Castro produjeron las carreras de Charros



Nota completa📝 https://t.co/NDujhHJXHs pic.twitter.com/ora9LyWyJe — Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) November 6, 2026

Los Algodoneros de Guasave son un ejemplo de lo anterior, esto considerando el estilo de juego que han mostrado en el diamante y que ha hecho que sean uno de los líderes de la clasificación de la misma forma que ocurre con las Águilas de Mexicali, la gran sorpresa de la campaña hasta ahora.

Sin embargo, es imposible no colocar a los Charros de Jalisco y a los Naranjeros de Hermosillo como principales candidatos al título en la temporada 2026. Los Charros llegaron a esta campaña de la LMP como los actuales bicampeones, mientras que los Naranjeros son la escuadra más ganadora en la historia de la Liga.

¿A qué hora y por dónde ver los juegos de la LMP hoy viernes 6 de noviembre?