WWE Crown Jewel 2026: Cartelera, fecha y HORARIO en México

La WWE se dice lista para presentar uno de los eventos más importantes que la empresa tendrá en este cierre de año y, como era de esperarse, el toque mexicano estará presente. Por tal motivo, luce interesante que conozcas cada uno de los detalles correspondientes a Crown Jewel.

Crown Jewel es un evento que se hace en Arabia Saudita y que la WWE hace con la intención de acaparar más público en el medio oriente. Por tal motivo, la empresa mandará a su mejor arsenal disponible, por lo que Penta, el Zero Miedo, tendrá una participación especial en dicha función.

¿Cuál es la cartelera para WWE Crown Jewel 2026?

Penta el Zero Miedo y Je’von Evans buscarán los Campeonatos Mundiales de Parejas, los cuales le pertenecen actualmente a Austin Theory y Bron Breakker.

Chelsea Green y Liv Morgan, actuales campeones de la WWE, disputarán el título Crown Jewel Femenino.

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Randy Orton y Cody Rhodes se enfrentarán en un Last Man Standing con el último hombre de pie.

Roman Reigns y Sami Zayn se verán las caras, como campeones de la empresa, por el Título Crown Jewel Masculino.

WWE is reportedly offering $3,000 to crew members in hazard pay for Crown Jewel in Saudi Arabia this Saturday.



(@WrestleVotes Radio on @FightfulSelect) pic.twitter.com/HPAqBCGWYg — Wrestle Ops (@WrestleOps) November 5, 2026

¿A qué hora inicia WWE Crown Jewel 2026?

Al ser este un evento que se llevará a cabo en Arabia Saudita, debes saber que el mismo contará con un horario poco habitual al de las programaciones regulares de la empresa, por lo que este arrancará en punto de las 11 de la mañana de este sábado 7 de noviembre.

¿En dónde será y por dónde ver Crown Jewel 2026?

La WWE presentará una edición más de Crown Jewel en el ANB Arena de Riad, en Arabia Saudita, este sábado por la mañana. Ten en cuenta que el evento se transmitirá a través de la plataforma Netflix para México, así como por ESPN para los Estados Unidos.