Temporada 2026 NBA: Estos son los partidos de HOY viernes 6 de noviembre

Un fin de semana más finalmente ha llegado y, con él, la posibilidad para que los amantes al mundo deportivo disfruten de una gran baraja de posibilidades tanto dentro como fuera del país. Y, sin duda, una de las alternativas más interesantes guarda relación con la NBA.

El inicio de la temporada 2026 de la NBA ha superado por completo las expectativas y, en ese sentido, debes saber que el baloncesto profesional estadounidense presentará un total de nueve compromisos durante este viernes 6 de noviembre, por lo que aquí conocerás sus horarios oficiales.

¿Qué equipos han destacado hasta el momento en la NBA 2026?

Si bien la temporada 2026 de la NBA aún es muy joven, este inicio ha servido para que algunas escuadras comiencen a destacar respecto a otras, lo cual habla de que la ronda de playoffs, la cual será el siguiente año, podría ser una de las más peleadas que este deporte ha tenido en la última década.

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En la Conferencia Oeste, por ejemplo, son los Rockets y los Grizzlies quienes han sacado la casta a través de varias victorias que los colocan en la zona alta de la clasificación general a diferencia de los Kings y los Jazz, últimos en esta tabla tras un rendimiento por debajo de las expectativas.

Steph had some fun with Klay during last night's reunion in Golden State 😂 pic.twitter.com/qFaQ3I7XaJ — NBA (@NBA) November 6, 2026

Del otro lado de la moneda, en la Conferencia Este, los 76ers y los Pistons comandan una amplia fila de candidatos al título de la NBA el próximo año, mientras que las auténticas decepciones en el campo hasta ahora han sido los Bulls, los Bucks y los Nets.

¿Qué juegos presentará la NBA este viernes 6 de noviembre?