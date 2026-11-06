SmackDown: La hora para ver hoy 6 de noviembre el evento de la WWE | Horario y Cartelera

El Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, será testigo de una nueva edición de Smackdown, evento realmente interesante para la WWE dado que será el último programa que se llevará a cabo antes de Crown Jewel, por lo que es preciso que conozcas más información al respecto.

Será este viernes 6 de noviembre cuando la WWE saque la casa por la ventana a través de un Smackdown cargado de muchos segmentos y de algunos combates que podrían dejar con la boca abierta a más de un aficionado, por lo que luce interesante conocer a qué hora se podrá ver este evento.

¿Cuál es la cartelera para el WWE Smackdown de este viernes 6 de noviembre?

La WWE confirmó que Gunther hará acto de presencia en el cuadrilátero a fin de hablar de la rivalidad que tiene contra The Demon Finn Balor, quien seguramente también aparecerá en el programa. Del mismo modo, Smackdown espera tener un mano a mano entre Shinsuke Nakamura y Tama Tonga.

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Para abrir aún más el apetito, las actuales Campeonas Femeninas en Parejas de la WWE, B-Fab y Michin, expondrán sus títulos ante Fatal Influence, aunque rumores señalan que personajes como Bayley, Alexa Bliss y el ansiado regreso de Charlotte Flair podrían darse este día.

Chelsea Green y Trick Williams tendrán segmentos al ser dos de los rostros más reconocidos de la actualidad en la WWE, mientras que Damien Priest se medirá en un mano a mano a Nathan Frazer. Finalmente, también se espera un segmento de Jimmy Uso con 946 y un mano a mano de alarido entre CM Punk y Kevin Owens.

¿Cuándo y a qué hora será el Smackdown de hoy viernes 6 de noviembre?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. La WWE confirmó que la última edición de Smackdown antes de Crown Jewel se llevará a cabo este viernes 6 de noviembre en punto de las 18:00 horas para México, en una función que podrás disfrutar a través de Netflix.