¡No hay acuerdo! Inter Milan se baja de la negociación por Ademola Lookman

El delantero nigeriano Ademola Lookman volvió este martes a la ciudad deportiva del Atalanta después de dos semanas de ausencia voluntaria, en las que buscaba forzar su salida rumbo al Inter Milan.

Sin embargo, el traspaso quedó en punto muerto y ahora el jugador se encuentra en una incómoda situación, atrapado entre su contrato vigente y sus deseos de cambiar de equipo.

Lookman, elegido Balón de Oro africano en 2024 y con contrato hasta 2027, no se presentaba en Zingonia desde el pasado 2 de agosto.

Un día después de esa ausencia, publicó en redes sociales una carta donde expresaba su deseo de unirse al Inter Milan, pero Atalanta no estaba dispuesto a venderlo a un club italiano. Según el CEO Luca Percassi, esa fue una condición pactada previamente con el futbolista.

Inter Milan se retira de la puja

De acuerdo con medios locales, el Inter Milan desistió de seguir presionando por el fichaje de Lookman ante la negativa del Atalanta.

El club neroazzurro considera cerrada la negociación, por lo que el delantero deberá esperar una nueva oferta, aunque únicamente de equipos fuera de Italia si mantiene firme su deseo de salir.

La postura de Atalanta es clara: no reforzar a un rival directo de la Serie A. Esto deja al nigeriano en una encrucijada, pues tras declararse en rebeldía y ausentarse sin parte médico, podría enfrentar sanciones internas por indisciplina.

Un historial de conflictos

No es la primera vez que Lookman utiliza la presión como estrategia de mercado. El verano pasado, tras consagrarse con un “hat-trick” en la final de la Liga Europa, pidió no ser convocado en la primera jornada de la Serie A a la espera de una posible llegada al PSG, operación que tampoco se concretó.

Durante la última campaña, Lookman firmó 20 goles entre Serie A y Champions League, demostrando su peso ofensivo.

Sin embargo, también protagonizó un choque con Gian Piero Gasperini, entonces entrenador del Atalanta, quien lo criticó públicamente por su ejecución de penales tras la eliminación frente al Brujas en Champions.

Hoy, con el Inter Milan fuera de la ecuación y la directiva firme en su postura, el futuro del Balón de Oro africano está más abierto que nunca. Mientras tanto, Atalanta tendrá que decidir si perdona a su estrella o si las tensiones terminan por marcar un divorcio definitivo.