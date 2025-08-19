Mientras en España ganaba 3.5 millones, este es el salario de Ángel Correa en México

Ángel Correa es uno de los fichajes más retumbantes del Apertura 2025 y quien ya ha dado de qué hablar tanto en la Liga BBVA MX como en la Leagues Cup 2025. A pesar de la derrota 3-1 de Tigres ante el América , el argentino se ha destacado en este inicio de temporada y lo cierto es que, con su llegada México, ha pasado de ser uno de los jugadores mejores pagados de toda la liga, codeándose con nombres como el de Sergio Ramos y James Rodríguez. Y supera los 3.5 que ganaba en el Atlético Madrid de España.

De acuerdo a la información que compartió el medio argentino Olé, Ángel Correa pasó a ganar 4 millones de dólares con su llegada a Tigres. Sin embargo, aclaran que esta cifra podría cambiar dependiendo de las primas adicionales por objetivos, patrocinios y ventas de camisetas. De esta manera, el argentino pasó a ser uno de los jugadores con mayor salario de la Liga BBVA MX.

Tigres de la UANL / X Ángel Correa gana 4 millones de dólares al año en Tigres

Los números de Ángel Correa en España, antes de que llegara a México

A lo largo de su estancia en Atlético Madrid, Correa disputó un total de 469 partidos en los que logró marcar 88 goles. Si tenemos en cuenta los números que tuvo en la última temporada, estuvo lejos de ser la mejor: tan solo 8 goles en 48 encuentros. Cabe destacar que el delantero argentino no era titular en el ‘Colchonero’ y habitualmente se desempeñaba como uno de los principales recambios de Diego Simeone. De todas formas, su calidad no se discute.

Ángel Correa se refirió al choque contra Inter Miami por Leagues Cup 2025

Este próximo miércoles 20 de agosto, Tigres se enfrentará a Inter Miami por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 y allí, Correa se refirió a cómo pararán a Lionel Messi: “Ya me ha tocado enfrentarlo y sufrir muchas veces en España. Siempre es más lindo tenerlo en tu equipo”, manifestó el argentino en primera instancia.

Luego, reveló cómo Tigres afrontará el partido con la presencia del ‘10’ de la selección argentina: “Seguramente prepararemos el partido para marcarlo a él y frenarle a Inter Miami sus ideas, porque es un gran equipo que hace muchísimos goles”. Sin lugar a dudas, será un choque de titanes.