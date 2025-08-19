Atención Edson Álvarez: ¿qué equipo paga mejores salarios: West Ham o Fenerbahçe?

Edson Álvarez podría ser nuevo jugador del Fenerbahçe de Turquía luego de permanecer 2 temporadas con el West Ham United de Inglaterra, según el periodista Julio Rodríguez. El “Machín” cambiaría de aires a menos de un año del Mundial de 2026, una jugada bastante arriesgada para el jugador que podría tener uno de los mejores salarios del club, cuyos aficionados reaccionaron ante la posible llegada del mexicano al país de Medio Oriente .

El seleccionado mexicano dejaría West Ham luego de no entrar en planes de la directiva. Aunque no solo dejaría el club, sino una estabilidad económica, ya que el equipo inglés le paga mucho mejor a sus jugadores que Fenerbahçe, de acuerdo con la plataforma Salary Sport. No obstante, Álvarez puede conseguir un mejor contrato luego de levantar su primera Copa Oro como capitán de la Selección Mexicana .

¿A cuánto ascienden los sueldos en el West Ham y cuáles jugadores son los que más ganan?

West Ham debe pagar anualmente más de 93.2 millones de libras esterlinas en sueldos, que en conversión a la moneda de México asciende a 2.3 mil millones de pesos. El jugador que más gana en el equipo inglés es el brasileño Lucas Paquetá con un salario anual de 6.7 millones de libras esterlinas (170 millones de pesos).

En tanto, Edson Álvarez se ubica en el séptimo puesto al percibir un sueldo al año de 5.2 millones de libras esterlinas (casi 132 millones de pesos). El Top-5 de los mejores pagados del West Ham quedan de la siguiente manera:

Lucas Paquetá - 6.7 millones de libras esterlinas Jarrod Bowen – 6.5 millones de libras esterlinas (casi 165 millones de pesos) Dany Ings - 6.5 millones de libras esterlinas (casi 165 millones de pesos) Alphonse Areola- 6.2 millones de libras esterlinas (157.3 millones de pesos) Niclas Füllkrug – 5.3 millones de libras esterlinas (134.5 millones de pesos)

¿A cuánto ascienden los sueldos en el Fenerbahçe y cuáles jugadores son los que más ganan?

Fenerbahçe deroga al año la cantidad de más de 54.5 millones de libras esterlinas (mas de 1.3 mil millones de pesos) en los sueldos de sus jugadores. El mejor pagado es Milán Škriniar con 4.7 millones de libras esterlinas (119.2 millones de pesos), una cifra menor a la que percibe Edson en el West Ham United.

Así queda el Top-5 de los mejores salarios del equipo turco:

