Inter vs Liverpool: Ver en VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 6 de la UEFA Champions League, marcador online.

Inter de Milán abre las puertas del Giuseppe Meazza para recibir al Liverpool en un duelo de gigantes en esta fase de grupos. Los pupilos de Arne Slot llegan urgidos de un triunfo categórico tras horas bajas tanto en Premier League como Champions League. Por otro lado, los dirigidos por Chivu llegan con ánimo a tope tras golear al Como en el torneo local.

