Esto costarán los boletos de México vs Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca: precio final

Así como ya se sabe la fecha y hora exacta del partido entre la Selección Nacional de México y su par de Portugal , ahora también se ha dado a conocer cuánto costarán los boletos para el partido de reinauguración del Estadio Azteca –rebautizado como Banorte o Ciudad de México (para el Mundial 2026)– y hay valores muy distintos según la zona.

Resulta que el boleto más barato para ver a Cristiano Ronaldo jugando contra México en el ex Estadio Azteca será de 500 pesos mexicanos, mientras que el más caro costará de 9,000. Por supuesto, este último precio tiene que ver con las secciones premium del Coloso de Santa Úrsula.

Una aclaración importante es que el cargo por servicio no viene incluido en los valores informados para el partido entre los dirigidos por Javier Aguirre y los de Roberto Martínez. Otro detalle a remarcar es que los tickets para la reinauguración del ex Estadio Azteca –ahora Ciudad de México– se venderán a través de fanki.com.mx únicamente.

Todos los precios de los boletos para el partido de México - Portugal en el Estadio Azteca (se debe sumar cargo por servicio)

Zonas Alto

Alto Lateral UF — $500

Alto Norte — $1,500

Alto Norte UF — $500

Alto Sur — $1,500

Alto Sur UF — $500

Alto Lateral — $2,500

Zonas 300

Lateral 300B — $5,000

Cabecera 300 — $1,750

Preferente 300 — $1,500

Lateral 300A — $5,000

Zonas 100 / 200

Lateral 100 — $4,000

Norte 100 — $3,800

Sur 100 — $3,800

Platea 200 — $5,000

Premium / Palcos

Sierra Porch — $8,000

Palcos Club — $6,000

Premium A / Premium B

Premium A Chairman — $9,000

Premium A Corner — $6,500

Premium A Locker — $8,000

Premium B Locker — $8,000

Premium A Super Seat — $8,000

Premium B Super Seat — $8,000

Premium A Tunnel (o Tunnel Seats) — $8,000

Zonas especiales

Zona para Personas con Discapacidad — $1,750

Todos los detalles del partido entre México y la Portugal de CR7 en el Azteca

El encuentro en cuestión entre México y Portugal se celebrará el próximo sábado 28 de marzo de 2026 en punto de las 19:00 horas de la CDMX en el Estadio Banorte (antes Azteca).

