Esto costarán los boletos de México vs Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca: precio final
Rebautizado como Estadio Ciudad de México (o Banorte), albergará a la Selección Nacional de México ante Cristiano Ronaldo
Así como ya se sabe la fecha y hora exacta del partido entre la Selección Nacional de México y su par de Portugal , ahora también se ha dado a conocer cuánto costarán los boletos para el partido de reinauguración del Estadio Azteca –rebautizado como Banorte o Ciudad de México (para el Mundial 2026)– y hay valores muy distintos según la zona.
Resulta que el boleto más barato para ver a Cristiano Ronaldo jugando contra México en el ex Estadio Azteca será de 500 pesos mexicanos, mientras que el más caro costará de 9,000. Por supuesto, este último precio tiene que ver con las secciones premium del Coloso de Santa Úrsula.
Una aclaración importante es que el cargo por servicio no viene incluido en los valores informados para el partido entre los dirigidos por Javier Aguirre y los de Roberto Martínez. Otro detalle a remarcar es que los tickets para la reinauguración del ex Estadio Azteca –ahora Ciudad de México– se venderán a través de fanki.com.mx únicamente.
Todos los precios de los boletos para el partido de México - Portugal en el Estadio Azteca (se debe sumar cargo por servicio)
Zonas Alto
- Alto Lateral UF — $500
- Alto Norte — $1,500
- Alto Norte UF — $500
- Alto Sur — $1,500
- Alto Sur UF — $500
- Alto Lateral — $2,500
Zonas 300
- Lateral 300B — $5,000
- Cabecera 300 — $1,750
- Preferente 300 — $1,500
- Lateral 300A — $5,000
- Zonas 100 / 200
- Lateral 100 — $4,000
- Norte 100 — $3,800
- Sur 100 — $3,800
- Platea 200 — $5,000
Premium / Palcos
- Sierra Porch — $8,000
- Palcos Club — $6,000
- Premium A / Premium B
- Premium A Chairman — $9,000
- Premium A Corner — $6,500
- Premium A Locker — $8,000
- Premium B Locker — $8,000
- Premium A Super Seat — $8,000
- Premium B Super Seat — $8,000
- Premium A Tunnel (o Tunnel Seats) — $8,000
Zonas especiales
- Zona para Personas con Discapacidad — $1,750
Todos los detalles del partido entre México y la Portugal de CR7 en el Azteca
El encuentro en cuestión entre México y Portugal se celebrará el próximo sábado 28 de marzo de 2026 en punto de las 19:00 horas de la CDMX en el Estadio Banorte (antes Azteca).