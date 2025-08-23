El inusual y sorprendente número que llevará Edson Álvarez con el Fenerbahce

Edson Álvarez, nuevo jugador del Fenerbahce de Turquía ha sido presentado este sábado en un video de redes sociales, en donde se vio al mexicano en una peculiar y breve historia, pero en el cual llamó la atención el inusual número que llevará es esta aventura.

En su carrera como defensa central, mediocampista defensivo o inclusive lateral, Edson Álvarez había usado número que suelen aplicarse a jugadores en esas posiciones.

Si bien el número no es una regla ni una relación forzosa entre posición y el dígito en el dorsal, suele haber una tradición en ese sentido, pero lo que presentaron Edson y el Fenerbahce es totalmente fuera de lo común.

Edson Álvarez, con el 11 en el Fenerbahce ¿Será delantero?

En el video enseña Edson Álvarez que en la espalda tiene el número 11, un número que es de delanteros, extremos o mediocampista ofensivos.

El 11 estaba disponible en el equipo y fue el que eligió, porque no parece que el Fenerbahce de José Mourinho, sorprenderá encontrándole una posición al ataque al surgido en el América.

Edson Álvarez, por su cuarta aventura en el futbol profesional

En el 2016, Edson Álvarez debutó con el América en donde poco a poco se ganó un lugar en el equipo titular y llegó a selección, por lo que en 2019 fue transferido al Ajax en donde tuvo una respetable participación.

En 2023 cambió de aires, pasando al competitivo futbol de la Premier League y ahí logró ser titular, pero ahora en otro cambio, el Fenerbahce llegó a un acuerdo de préstamo de Edson con opción a compra.

Edson así arranca su cuarta aventura en el futbol mundial a sus 27 años, y aún con mucha carrera por delante en el balompié mundial, teniendo como retos próximos, consolidarse en Turquía y lograr el ansiado título, pero sobre todo tener el mejor nivel de cara al Mundial del 2026 que está a menos de un año de arrancar.