El posible 11 del Fenerbahce ahora con Edson Álvarez en el equipo de José Mourinho

El equipo del Fenerbahce se ha reforzado prácticamente en todas sus líneas y ahora llega el mexicano Edson Álvarez con la posibilidad de militar como defensa central o bien como un mediocampista de contención como ya ha sido usado y donde muestra personalidad.

Edson Álvarez está a solo una firma de ser anunciado, ya está en Estambul, ya viajó con su familia para militar con el Fenerbahce y el propio equipo ha anunciado el principio de acuerdo y será solo cosa de horas para que se integre de lleno y se anuncie como uno de sus fichajes.

Seguidores del Fenerbahce, se han dado a la tarea de integrar a Edson con algunos otros fichajes que tienen a un sólido equipo turco, con un posible 11 en el que Edson tiene un rol en el mediocampo.

Te podría interesar: Edson Álvarez y los mexicanos mejor pagados en Europa

El posible 11 del Fenerbahce ahora con Edson Álvarez

Portero-> Irfan Can

D. Central-> J. Osterwolde

D. Central-> M. Skriniar *FICHAJE PROCEDENTE PSG

L. Derecho-> N. Semedo *FICHAJE PROCEDENTE WOLVES

L. Izquierdo-> A. Brown *FICHAJE PROCEDENTE GANTE

Te podría interesar: Allan Saint-Maximin humilla a compañero en pleno entrenamiento

Mediocampista-> E. Álvarez *FICHAJE PROCEDENTE WEST HAM

Mediocampista-> Y. Bissouma

Mediocampista-> Fred

Delantero-> D. Nene *FICHAJE PROCEDENTE SALZBURGO

Delantero-> J. Duran *FICHAJE PROCEDENTE AL NASSR

Delantero-> Kerem

*POSIBLE 11 DE JOSÉ MOURINHO EN LA TEMPORADA 2025-2026 CON EL FENERBAHCE*

¿Cuándo sería el debut de Edson Álvarez con el Fenerbahce?

Los próximos compromisos del Fenerbahce son determinantes. El sábado en la Liga turca se enfrentan ante el Kocaelispor, pero el miércoles en ronda playoffs de Champions League se miden ante el Benfica en serie que va 0-0.

Pese a los compromisos venideros, parece que será hasta el 31 de agosto, cuando el Fenerbahce de visita contra el Genclerbirligi, se presente Edson Álvarez en el terreno de juego, considerando al menos una semana de adaptación al equipo, al sistema y a sus compañeros.