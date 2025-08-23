OFICIAL: Así le da la bienvenida José Mourinho y Fenerbahçe a Edson Álvarez  

El Fenerbahçe hizo oficial el fichaje del mediocampista mexicano Edson Álvarez, quien llega procedente del West Ham United en calidad de préstamo con opción de compra. El anuncio se realizó a través de las redes sociales del club turco, donde se dio la bienvenida al “Machín”.

Resumen del partido: Juárez 2-1 Santos | Jornada 6 | Apertura 2025

El club compartió un video en el que se ve al jugador comiendo en un restaurante, para luego ponerse la camiseta amarilla y azul del equipo, en una escena que mezcla lo cotidiano con el simbolismo de su nuevo comienzo.

Este original clip muestra a Edson en un ambiente relajado, antes de enfundarse la camiseta del Fenerbahçe, marcando el inicio de su etapa en el futbol turco. El gesto fue bien recibido por la afición, que celebró la llegada del mexicano con entusiasmo en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR:

Álvarez, de 27 años, se convierte en el primer futbolista mexicano en ser dirigido por el técnico portugués José Mourinho, quien fue pieza clave en la negociación. El estratega lusitano solicitó personalmente la incorporación del exjugador del América, convencido de que su liderazgo, versatilidad y solidez defensiva serán fundamentales para reforzar el mediocampo del equipo que busca romper una sequía de títulos que se remonta a la temporada 2013/2014.

¿Cuáles fueron los números de Edson Álvarez con el West Ham?

Durante su etapa en el West Ham, Edson Álvarez disputó un total de 49 partidos oficiales entre Premier League , Europa League y copas nacionales. En la temporada 2023/24, el mexicano jugó 31 encuentros de liga, 28 como titular, acumulando 2,383 minutos. Registró 1 gol, 1 asistencia, 164 recuperaciones, 39 entradas ganadas y una efectividad de pase del 86.1%, con 1,195 pases totales. Además, recibió 11 tarjetas amarillas, sin expulsiones, mostrando su intensidad pero también disciplina en el terreno de juego.

Ailemize hoş geldin Edson Alvarez! 💛💙 pic.twitter.com/EPKps31nAw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2025

¿Qué dijo Edson Álvarez a su llegada al Fenerbahçe?

El dorsal que portará en el Fenerbahçe será el número 11, una elección inusual para un contención, pero que refleja el nuevo comienzo en su carrera. En sus primeras declaraciones como jugador del club, Álvarez expresó su entusiasmo: “Sabía que Fenerbahçe era un club enorme, pero desde que llegué me di cuenta de que es mucho más grande de lo que pensaba. Estoy muy feliz de estar aquí y quiero dar lo mejor de mí”.

La afición turca, conocida por su pasión desbordada, ya ha comenzado a manifestar su apoyo al mexicano, quien buscará consolidarse como pieza clave en el esquema de Mourinho y recuperar protagonismo en Europa, con la mira puesta en el Mundial 2026.

Con este fichaje, el Fenerbahçe no solo suma jerarquía en el campo, sino también un embajador del futbol mexicano que promete dejar huella en el balompié turco.

