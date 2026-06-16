Irán 1-1 Nueva Zelanda: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión, HOY lunes 15 de junio juego del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ partido con Tim Payne

Los Angeles recibirá a dos selecciones nacionales que buscarán hacer historia en esta Copa Mundial de la FIFA 2026; Irán y Nueva Zelanda. Ambas selecciones parten como 'víctimas' en el Grupo G compartido con Bélgica y Egipto, sin embargo, una victoria hoy en la noche les podría dar el liderato momentáneo. Los asiáticos parten como ligeros favoritos para llevarse las tres unidades, pero, el cuadro de Oceanía no tiene nada que perder y va por una victoria en suelo californiano.

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Horario de Irán vs Nueva Zelanda hoy lunes 15 de junio 2026

El partido entre Irán y Nueva Zelanda comenzará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Se espera que sea un encuentro bastante igualado y será importante para los dos equipos conseguir puntos si quieren llegar a dieciseisavos de final.

¿Juega Tim Payne?

Darren Bazeley, el entrenador de la Selección de futbol de Nueva Zelanda, confirmó las alineaciones para el partido contra Irán y Tim Payne se encuentra dentro de los once jugadores que saltarán a la cancha como titulares, lo que significa el debut de Tim Payne en la Copa Mundial de la FIFA 2026.