Así queda el Grupo H de la Copa Mundial la FIFA 2026™, tras los partidos de la Jornada 1

Uruguay se salvó de caer ante Arabia Saudita con un empate oportuno en los últimos minutos del segundo tiempo durante la primera jornada de actividad del Grupo H de la Copa Mundial la FIFA 2026™. Los árabes tomaron ventaja con un gol de Abdulelah Al-Amri en las postrimerías del primer tiempo y Maxi Araujo consiguió el gol de la igualdad al 80'. Con este resultado, sumado al 0-0 entre España y Cabo Verde, el liderato del sector le pertenece a los charrúas gracias a los criterios de desempate.

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Al considerar los criterios de desempate de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hay que apelar al criterio de Fair Play para definir quién tiene mejor posición entre los uruguayos, árabes, españoles y caboverdianos. Los de la "Celeste" quedaron en la cima porque Al-Amri fue amonestado después de conseguir su gol por una dura falta.

Durante el juego entre España y Cabo Verde, el árbitro Adham Mohammad sacó dos tarjetas amarillas y fue una para cada equipo. El africano Sidny Lopes Cabral y el europeo Pedri fueron quienes vieron las cartulinas preventivas. Al final, el último criterio es el ranking de la FIFA. El equipo con mejor posición en dicho listado tendrá la ventaja y por eso es que España está arriba de Cabo Verde por 61 lugares.

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Así va el Grupo H de la de la Copa Mundial la FIFA 2026™

Grupo H PJ G E P GF GC DG PTS Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1 Arabia Saudita 1 0 1 0 1 1 0 1 España 1 0 1 0 0 0 0 1 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1

El Grupo H de la de la Copa Mundial la FIFA 2026™ reanudará su actividad el próximo 21 de junio con la segunda jornada de partidos. Los españoles dirigidos por Luis de la Fuente enfrentarán a Arabia Saudita en el Estadio de Atlanta a las 10:00, tiempo del centro de México. Por otro lado, los uruguayos de Marcelo Bielsa enfrentarán a Cabo Verde en el Estadio de Miami a las 16:00.

Recuerda que el duelo entre españoles y árabes podrás verlo EN VIVO y GRATIS a través de Azteca Deportes. El juego será transmitido a través de TV Azteca, la app de Azteca Deportes y el sitio web del canal.