Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

¡Una locura! Este es el salario de Isaac del Toro, uno de los mejores ciclistas del mundo

Isaac del Toro cuenta con una corta trayectoria que, sin embargo, ha sido suficiente para que miles de personas volteen a verlo en el mundo del ciclismo.

Isaac del Toro
Instagram de Isaac del Toro
Eduardo Camarena
Otros Deportes
Isaac del Toro está convertido, hoy en día, en uno de los mejores exponentes que el ciclismo tiene no solo a nivel nacional, sino también internacional. Ante tal situación, no está de más conocer cuál es el salario que tiene un elemento cuyo 2025 ha sido uno de los más importantes en su carrera.

‘Piolin’ Martínez vs Iván Reyes | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes

Con apenas 21 años de edad, el nacido en Baja California ha logrado consolidarse como uno de los ciclistas más importantes y reconocidos del mundo, y para muestra de ello están las últimas cosechas que ha logrado en compañía de su equipo, llamado UAE Team Emirates. ¿Cuál es el sueldo que ostenta?

¿Cuál es el salario de Isaac del Toro como ciclista profesional?

Debido a los últimos logros que ha tenido a lo largo de los últimos meses, y el hecho de pertenecer a una de las escuadras más reconocidas que hay en el pelotón del World Tour, son muchas las personas quienes desean conocer el salario oficial de Isaac del Toro, esto para saber si el anterior cumple con sus necesidades.

En primera instancia, vale decir que su sueldo oficial no se ha revelado de manera pública, aunque cabe mencionar que el contrato que actualmente ostenta forma parte de los ciclistas de la categoría World Tour, la cual, según el convenio UCI (Unión Ciclista Internacional), tiene un salario base de 65 mil euros anuales.

El salario base anual de los ciclistas superaría el millón 400 mil pesos, según el tipo de cambio actual. Aunado a ello, cabe mencionar que el equipo al que pertenece es apoyado por el gobierno emitari, aunque, al ser un “novato” con 21 años, el salario de Isaac del Toro podría ser solo un poco superior al base previamente mencionado.

¿Quién es Isaac del Toro y cuántos años tiene?

Isaac del Toro Romero, nació el 27 de noviembre de 2003 en Ensenada, Baja California, por lo que para convertirse en una de las figuras emergentes más destacadas del ciclismo mexicano inició desde muy pequeño.

Los grandes logros que Isaac del Toro ha tenido en los últimos meses ha hecho que distintos aficionados mexicanos volteen a ver un deporte que, en esencia, resulta “nuevo” para ellos. Esta situación, a futuro, también podría hacer que diversos patrocinadores apoyen al ciclista de 21 años para publicitar sus marcas, lo cual, lógicamente, sugiere un apoyo económico más en su vida.

¿Qué premios ha ganado Isaac del Toro?

Además de obtener el primer lugar en el Tour de Francia Sub-23 en el 2023, así como el tercer lugar del Down Under de Australia 2024, Isaac del Toro también conquistó el primer puesto en la Vuelta a Austurias 2024, en Milano - Turín 2025 y en el Tour de Austria 2025.

Por si fuera poco, el nacido en Ensenada se quedó con el segundo sitio en el Giro de Italia 2025, así como el priemr lugar en La Clássica de les Terres de I’Ebre en 2025.

Isaac del Toro
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

