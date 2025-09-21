Isaac del Toro se convirtió en Top 5 en su debut en el Campeonato Mundial de Ciclismo

En estos momentos, la gran pregunta es hasta cuándo se detendrá el mexicano. El mundo del ciclismo sigue observando el ascenso de una figura de talla mundial con Isaac del Toro. El nacido en Ensenada, tuvo otra participación destacada en el inicio de las actividades del Campeonato Mundial de Ciclismo y sigue acumulando éxitos en las últimas semanas. Aquí un repaso de sus logros recientes.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la prueba de Contrarreloj?

El Campeonato Mundial de Ciclismo arrancó con la prueba de contrarreloj, donde Isaac del Toro estaba entre los grandes intereses del público en general. Aunque se entiende que esta prueba no es su fuerte, muchos no veían extraño alguna sorpresa mayúscula por parte del mexicano. Sin embargo, Isaac quedó en la quinta posición.

El mexicano terminó su prueba con 52:26.89, mientras que estos fueron los tiempos de los competidores que subieron al podio.

Remco Evenepoel - 49:46.03

Jay Vine - 51:00.83

Ilan van Wilder - 52:22.10

¿Cuántos triunfos acumula Isaac del Toro en este 2025?

El mexicano de 21 años ha tenido unos meses totalmente encaminados a convertirse en uno de los rostros del futuro inmediato del ciclismo mundial. No se trata de opiniones o perspectivas particulares, sino de resultados que incluye logros históricos para el deporte mexicano.

Tan solo en este año ya acumula ocho primeros lugares, un segundo puesto en el histórico Giro de Italia y hoy mismo consiguió un Top 5 en la contrarreloj (que no es su especialidad), prueba que abrió las actividades en Ruanda.

Primer lugar en Milán - Turín

Primer lugar en el Tour de Austria

Primer lugar en la Vuelta a Burgos

Primer lugar en el Circuito de Guecho

Primer lugar en la Clásica Tierras del Ebro

Primer lugar en el GP Industria & Artigianato

Primer lugar del Giro della Toscana

Primer lugar de la Coppa Sabatini

Segundo lugar del Giro de Italia

Quinto lugar en el Contrarreloj de Ruanda.

¿Cuándo volverá a competir Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de Ciclismo?