¡Israel Reyes se inventó una chilena fantasmagórica! | México vs Chequia | Copa Mundial de la FIFA 2026™
¡Nadie lo esperaba! 😱⚽ Israel Reyes sorprendió a propios y extraños con un recurso lleno de imaginación dentro del área. El defensor mexicano se animó a intentar una chilena espectacular que estuvo cerca de convertirse en una de las jugadas más memorables del partido ante Chequia.
¡Qué locura intentó Israel Reyes! 🤯🇲🇽⚽
En pleno partido entre México y Chequia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Israel Reyes sacó de la chistera una chilena espectacular que tomó por sorpresa a la defensa rival y encendió a la afición mexicana.