Eliminatoria UEFA: Italia busca el milagro rumbo al Mundial 2026

La Selección de Italia aún mantiene viva la esperanza de obtener su boleto directo al Mundial 2026, aunque el panorama no podría ser más complicado.

El conjunto dirigido por Gennaro Gattuso necesita ganar sus dos últimos partidos y esperar un tropiezo de Noruega, actual líder del grupo comandado por Erling Haaland.

Las combinaciones que necesita Italia para llegar al Mundial 2026

La Azzurra visita este jueves a Moldavia en Chisináu y el domingo recibirá a Noruega en el Giuseppe Meazza de Milán, en un cierre que podría definir su destino.

Con 15 puntos, Italia marcha segunda, tres unidades detrás de los noruegos (18). El empate o una derrota de Noruega ante Estonia, combinada con un triunfo italiano, abriría la puerta a un duelo directo en San Siro con el pase mundialista en juego.

De no concretarse ese escenario, Italia tendría que recurrir nuevamente a la repesca, un camino que ya conoce demasiado bien… y que le ha traído pesadillas en los últimos años.

11 años sin Mundial: el peso de la historia

La última participación de Italia en una Copa del Mundo fue en Brasil 2014. Desde entonces, el cuatro veces campeón del mundo ha sufrido dos eliminaciones dolorosas en repesca: ante Suecia rumbo a Rusia 2018 y frente a Macedonia del Norte camino a Qatar 2022.

Han pasado 11 años desde su última aparición en el máximo torneo y casi dos décadas desde su último Mundial exitoso, aquel de Alemania 2006, cuando se coronó campeón. Desde entonces, la Azzurra ha vivido una etapa de altibajos, incluso con el título de la Eurocopa 2020, que no logró borrar la frustración de dos ausencias consecutivas.

Ahora, Gattuso y sus dirigidos están obligados a ganar todo y, además, golear. Si Noruega vence a Estonia, Italia dependería de la diferencia de goles, un terreno casi imposible: los nórdicos tienen un +26, mientras los italianos apenas +10. Para alcanzar el sueño de volver al Mundial sin pasar por la repesca, Italia necesitaría dos triunfos contundentes y un milagro estadístico.

Pero si algo ha demostrado la camiseta azzurra, es que nunca se rinde. San Siro será testigo del último intento por volver al escenario que más extraña: la Copa del Mundo.

