El futbolista que rompería su promesa de jugar con la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Hay un futbolista que cuenta con tres nacionalidades y había comunicado en sus redes sociales la decisión de jugar con la Selección Mexicana para el Mundial 2026 pero estaría cerca de romper con su decisión.

Se trata de Marcelo Flores, el atacante de Tigres. En los últimos días fue visto entrenando con la Selección de Canadá, pues al tener la nacionalidad, es opción para poder ser convocado.

Marcelo podría ver como buena opción jugar con la hoja de Maple al no ser convocado por la Selección Mexicana en los últimos encuentros.

Marcelo Flores no cumpliría con su promesa con la Selección Mexicana

El pasado 16 de mayo del 2022, Marcelo Flores dio a conocer en sus redes sociales que había tomado la decisión de representar a México por el resto de su carrera profesional. Explicó que sueña con ir al Mundial pero que no lo decide él, por lo que se enfocará en trabajar todos los días para estar listo cuando la oportunidad se presente y de esa manera no dejarla escapar.

"Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional.

iQué sigue? De mi parte, seguir entrenando como siempre lo he hecho: Mi carrera apenas esta comenzando y tengo mucho trabajo por delante. Quiero ir al mundial? Claro. Que nino mexicano no suena con ir a un mundial? Pero reconozco que no soy yo quien decide eso. Me enfocaré en trabajar todos los dias y en estar listo para cuando la oportunidad se presente y de esa manera no dejarla escapar. Mi enfoque está en mi trabajo del dia a dia, eso es lo que puedo controlar."

Por el momento, Marcelo no ha sido convocado de forma oficial con Canadá, por lo que aun puede jugar con la Selección Mexicana, pero en caso de sumar minutos con la selección del norte, no cumpliría con su declaración de jugar con México toda su carrera.

Les dejo algo que tengo tiempo queriendo compartir con todos ustedes 👇🏻🇲🇽 pic.twitter.com/ROaRp06TrS — Marcelo Flores (@10marceloflores) May 16, 2022

El entrenador de Canadá busca convencer a Marcelo Flores

El entrenador de Canadá, Jesse Alan Marsch, informó que han seguido a Marcelo Flores, y quieren que conozca el proyecto para ver la posibilidad de que decida representar a la selección de la hoja de Maple.

“Queríamos que viniera a conocer el ambiente, el proyecto, que vea cómo trabajamos. Canadá está construyendo algo especial, y queremos que jugadores con su talento se sientan parte de eso".

“Marcelo y yo hemos estado en contacto durante meses y lo he estado siguiendo y rastreando; ya sabía de él cuando acepté el trabajo. He ido dos veces a Monterrey para comprobar cómo va su progreso”, acotó el timonel Marsch que como el resto de los estrategas".