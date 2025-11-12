Obed Vargas confiesa el sueño que tiene junto a Gil Mora, pensando en el Mundial del 2026

El mediocampista Obed Vargas, está sumado de lleno a la concentración de la Selección Mexicana para esta Fecha FIFA y es uno de los jugadores que tiene más miradas sobre él, por lo que hace en la MLS con el Sounders y su papel realizado en el Mundial Sub 20 en el que fue figura.

Obed Vargas estuvo hoy miércoles 12 de noviembre en rueda de prensa en el marco del entrenamiento, y sin ningún tipo de miedo, afirmó que está ahí con la ilusión de poder llenarle el ojo a Javier Aguirre, manejar la presión, jugar con responsabilidad y eventualmente poder subirse al barco del Mundial del 2026.

Vargas, de solo 20 años de edad recalcó que junto a Gil Mora, tienen la charla e ilusión de sumarse a la Copa del Mundo del 2026, aunque van día a día y con la firme ilusión.

Obed Vargas, sobre su llamado para enfrentar a Uruguay y Paraguay

"Cada vez que me convocan es una buena oportunidad de mostrar mis capacidades y cómo podrías aportar al grupo y buscar oportunidades de luirme al barco

Presión siempre hay, responsabilidad siempre habrá, para mí es otra oportunidad de mostrarme y es lo bonito de estar acá, todos quieren estar acá y tenemos que lidiar con eso"

Vargas, sober las novedades en Selección mayor

"Es otra oportunidad para mí con todos los que están aquí que no suelen venir mucho, pero tomamos esta oportunidad de la mejor manera y de convencer al técnico que podemos estar en este barco"

Obed Vargas, logra su sueño de estar junto a futbolistas de mucha experiencia

"Me siento con orgullo, es un sueño hecho realidad, poder volver acá ya lo he dicho anteriormente. Convivir con estos jugadores, que han jugado mundiales, jugado Mundiales, han jugado en Europa con mucha experiencia, aprender lo más que pueda de ellos. Apenas soy un jugador joven, iniciando mi carrera y quiero aprender mucho de ellos"

Sobre las charlas y trabajo en la concentración

Nos dice Javier Aguirre que hay que ganar pero también jugar bien, el mensaje es claro, que lo que estamos trabajando se muestre en el partido. Aún no tocamos mucho el tema de video, pero entrenando pensamos en que será muy intenso

Sobre el posible llamado de Fidalgo y la competencia interna

"Todos los jugadores que tienen nivel de selección, son bienvenidos y para mí es otra oportunidad de competir con otro gran jugador, ya que Fidalgo viene haciendo las cosas muy bien y es momento de mostrar mi carácter y de lo que estoy hecho"

Sobre su sueño de jugar el Mundial con Gil Mora

Con Gil Mora, intentamos vivir día a día, disfrutar los días que estamos aquí, obviamente que pensamos en eso, sería un sueño de los dos estar allá juntos, estuvimos en un Mundial Sub 20 un mes juntos y estar acá de nuevo es lindo y tenemos esa mentalidad de poder jugar un Mundial mayor y es lo máximo