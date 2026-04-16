Italia estaría cerca de tener a un nuevo entrenador

La Selección de Italia podría estar cerca de iniciar un nuevo proyecto, y el nombre de Simone Inzaghi comienza a ganar protagonismo como uno de el principal candidato para asumir la dirección técnica del combinado nacional en los próximos meses.

De acuerdo con reportes de la prensa italiana, el actual entrenador del Al-Hilal se perfila como una de las opciones más sólidas para liderar el proceso deportivo de la Azzurra. La incertidumbre sobre su continuidad en el club árabe ha alimentado las especulaciones tras ser eliminado de la Champions League asiática.

El interés por Inzaghi no es casual. Su paso por el Inter de Milan y su capacidad para gestionar plantillas competitivas lo han colocado en el radar de la Federación Italiana, que busca un perfil con experiencia y carácter para devolver estabilidad a una nación que atraviesa un periodo de reconstrucción tras sumar otro fracaso al no clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tm.

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Inzaghi definirá su futuro en Arabia

Sin embargo, la carrera por el puesto no está definida. Otros nombres de peso también figuran entre los candidatos, como Massimiliano Allegri y Antonio Conte, técnicos con amplio recorrido en el futbol europeo y con experiencia en escenarios de alta presión.

Por ahora, el futuro del estratega italiano es incierto por su situación con el Al-Hilal. En los próximos días podrían surgir definiciones clave que aclaren si su etapa en la Saudi Pro League llega a su fin o si continuará al frente del equipo.

Mientras tanto, la posibilidad de que Inzaghi regrese a su país para dirigir a la selección mantiene la atención del entorno futbolístico, en lo que podría convertirse en le comienzo de la reestructuración italiana para regresar a la élite del futbol.

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