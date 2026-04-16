¿Cuál es la selección que ha jugado menos partidos de la Copa Mundial de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA es el evento al que todas las selecciones buscan llegar para poder hacer historia, pero no todos tienen esa fortuna, incluso algunos han tenido un paso fugaz por la competencia más importante del futbol, situación por la que también son recordados.

En esta ocasión, vamos a hablar de un caso que en la actualidad podría parecer muy extraño, ya que existe una selección que solamente ha disputado un partido en la Copa Mundial de la FIFA.

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¿Qué selección ha jugado menos partidos de la Copa Mundial de la FIFA?

La selección que solamente disputó un partido de la Copa Mundial de la FIFA, fue la de Indonesia, la cual participó en la edición de Francia 1938, aunque en ese momento lo hicieron bajo el nombre de Indias Orientales Neerlandesas.

En ese mundial, no hubo fase de grupos, por lo que todos los partidos fueron a eliminación directa, comenzando con los octavos de final. Para la mala fortuna de Indias Orientales Neerlandesas, su primer rival fue Hungría, selección que en esos momentos era una de las mejores del mundo y terminó, llegando a la final de esa Copa Mundial de la FIFA.

Al final, el encuentro terminó por demostrar la gran diferencia que había entre las dos selecciones, por lo que con mucha facilidad, Hungría se impuso en el marcador 6-0 a las Indias Orientales Neerlandesas, tras ese partido, el cuadro europeo llegó hasta la final, donde perdieron contra Italia 2-4.

Sin embargo, los nombres de los jugadores que fueron a la única Copa Mundial de la FIFA que ha jugado Indonesia, lograron pasar a la historia, esto fueron los encargados la hazaña: Mo Heng Tan, Frans Hukon, Tjaak Pattiwael, Jack Samuels, Frans Meeng, Achmad Nawir, Anwar Sutan, Suvarte Soedarmadji, Henk Sommers, Hans Taihuttu y Hong Djien Tan. Todos comendados por el holandés Johannes Van Mastenbroek.

