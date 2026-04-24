Italia comenzaría gestiones para buscar a Pep Guardiola como su nuevo entrenador; el afamado entrenador tendría camino libre

Italia tiene claro que no puede volver a tener un fracaso en un ciclo mundialista, y sin que haya comenzado un nuevo camino hacia la Copa Mundial de la FIFA deo 2030, en Italia tendrían la idea de sumar a la dirección técnica a un entrenador de prestigio y gran palmarés como lo es Pep Guardiola.

Apuntan medios italianos que Guardiola estaría abierto a escuchar ofertas y tomar las riendas de una selección parecería interesante en este punto de su trayectoria deportica siendo altamente destacado en Barcelona, Bayern y Manchester City.

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Guardiola sería visto como una punta de lanza para llegar no solo al objetivo que es ir al siguiente Mundial, sino conseguir un cambio de mentalidad e identidad de la cual ha carecido el equipo europeo en los últimos años lo que ya los alejó de Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora México, Estados Unidos y Canadá 2026.

En los reportes, citan a Bonucci, ex jugador y quien forma parte de la estructura, quien afirmó que en ese nuevo ciclo sí piensa en Guardiola pero entiende lo complicado que será poder convencerlo y tenerlo al mando de los italianos, pero sostuvo que "soñar no cuesta nada".

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¿Cuánto le resta de contrato a Guardiola en el Manchester City?

Guardiola está en el Manchester City desde el 2016 y su contrato vence en junio del 2027, es decir tiene aún un año de contrato por delante por lo que resultará complicado romper con el tema contractual ahora, aunque La Gazzeta Dello Sport apunta a que tiene una cierta libertad de decidir sobre su futuro.

Sentencian también que si Guardiola se marcha en meses venideros, un sustituto en el City sería Enzo Maresca.

Crédito: Mexsport