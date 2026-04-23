Clausura 2026 Liga MX: Campeonato de goleo, se definirá en la Jornada 17 con Hormiga González, en la lucha

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX presenta una película similar al del torneo pasado, con dos jugadores peleando por el campeonato de goleo: en esta ocasión Armando Hormiga González como mexicano tiene un último chance para alcanzar un nuevo título de este calibre pero deberá de alcanzar a Joao Pedro que se ha mostrado otra vez como una máquina.

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Nadie tiene algo definido y serán 90 minutos en Chivas y San Luis los que separen de ese campeonato del Clausura 2026. El rebaño juega en casa y mide fuerzas ante Xolos en tanto que San Luis visita a Juárez, partidos en los que los equipos van con la intención muy clara de primero lograr los tres puntos y luego si es posible, dejar esa distinción de goleo en casa.

Hormiga González, a darlo todo ante Xolos

El mexicano Hormiga Gonzalez tiene 12 goles en el torneo en tanto que el registrado como italiano Joao Pedro suma 13 goles en lo que va del curso.

La Hormiga jugando en casa podría tener un punto a su favor para al menos marcar un gol y empatar en la cuota goleadora de Pedro.

Joao en tanto parece tener una labor más difícil ante un equipo de Bravos que se defiende bien, pero que si llega a anotar un gol, obligaría a la Hormiga a ir por tres para quedar en primer sitio, algo que luce muy complicado por la necesidad de marcar Hat Trick.

Como motivación de la Hormiga, también podría tener que virtualmente está en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, en una lista que se anunciará este lunes en la que solo se consideran jugadores de Liga MX, y todo apunta a que con dos torneos al hilo en gran nivel, con personalidad, físico, humildad y de cuna futbolística, este elementos de Chivas irá al Mundial.

Ese plus podría ayudarle a dar el extra y ser campeón de goleo.

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