Fue estandarte y goleador en Toluca, hoy busca llevar a Cruz Azul a lo más alto de México

Una de las cosas que han caracterizado el paso del Toluca en el futbol mexicano son la cantidad de espectaculares delanteros que el club ha tenido a lo largo de su historia, destacando nombres como José Saturnino Cardozo, Vicente Sánchez, el “Diablo Mayor” y, más recientemente, Paulinho.

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Sin embargo, en una escala menor también aparecen elementos cuyos nombres no son tan populares pero que, sin embargo, también destacaron en Toluca. Uno de ellos es Iván Alonso, exfutbolista profesional que, hoy como directivo, busca llevar a Cruz Azul a lo más alto de la Liga BBVA MX.

¿Cómo fue el paso de Iván Alonso en Toluca?

Iván Alonso llegó al Deportivo Toluca de cara al torneo Apertura 2011 tras su paso por el Espanyol de Barcelona. De inmediato el charrúa logró convertirse en un referente del futbol mexicano, obteniendo el título de goleo en su primer torneo en México con un total de 11 anotaciones.

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Esta situación no terminó aquí, pues para el siguiente torneo repitió la misma hazaña al ser campeón y registrando 25 dianas en un año completo. Tristemente para su causa, la figura del Toluca tuvo que dar un paso al costado en julio de ese año luego de problemas de salud que le impidieron seguir jugando a la altura del Estado de México.

¿Cuáles son los números de Iván Alonso como directivo de Cruz Azul?

Hoy, alejado del profesionalismo, Iván Alonso es uno de los elementos más importantes que Cruz Azul tiene, institución a la que llegó como Director Deportivo a inicios del 2024 y en medio de muchas críticas luego de los problemas que tuvo en equipos como Pachuca y Toluca.

En estos dos años y medio, el directivo sudamericano ha realizado una labor interesante pues, además de confeccionar un plantel importante para el futbol mexicano, también ha logrado sumar dos títulos. El primero de ellos fue la Concachampions del año pasado, mientras que el segundo fue el Clausura 2026.