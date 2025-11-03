¡UNA VEZ MÁS! Ja Morant vuelve a ser suspendido en la NBA por su propio equipo

El base estrella de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, fue suspendido por un partido debido a “conducta perjudicial para el equipo”, según informó oficialmente la franquicia a través de un comunicado publicado en NBA.com el 1 de noviembre de 2025. La decisión llega luego de un tenso episodio posterior a la derrota del conjunto de Memphis frente a Los Angeles Lakers por 117-112, en el que el jugador habría tenido un fuerte intercambio verbal con miembros del cuerpo técnico.

Morant se mostró visiblemente molesto tras el encuentro y evitó asumir responsabilidad por su pobre rendimiento individual, ocho puntos y 3 de 14 en tiros de campo. Durante la rueda de prensa posterior, respondió con frases evasivas, señalando que las decisiones tácticas debían “preguntarse al staff de entrenadores”. Según fuentes cercanas al equipo, esas declaraciones fueron interpretadas internamente como un desafío directo al liderazgo del entrenador Tuomas Iisalo, quien asumió el cargo esta temporada.

La suspensión no fue impuesta por la NBA, sino directamente por los Grizzlies, lo que subraya que se trata de una medida disciplinaria interna más que de una sanción relacionada con el reglamento de la liga.

Este nuevo episodio se suma a un historial de conflictos extradeportivos que han marcado la carrera de Morant en los últimos años. En 2023, la liga lo sancionó en dos ocasiones: primero con ocho partidos sin sueldo por exhibir un arma de fuego en un video en redes sociales, y luego con una suspensión de 25 partidos por reincidir en el mismo comportamiento. En aquel momento, el comisionado Adam Silver advirtió que el jugador debía enfocarse en su madurez personal antes de volver a representar a la NBA.

