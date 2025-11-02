¡NO LO OLVIDAN! La afición de Wolves rinde homenaje a Raúl Jiménez en la Premier League

El delantero mexicano Raúl Jiménez vivió un fin de semana lleno de emociones al regresar al Molineux Stadium, casa del Wolverhampton Wanderers, durante el duelo entre su actual equipo, el Fulham, y los Wolves por la jornada 10 de la Premier League.

A pesar de vestir una camiseta distinta, el atacante fue recibido con una ovación de pie y con el famoso cántico “Sí, señor”, entonado por miles de aficionados que no olvidan su legado en el club inglés. Jiménez dejó Wolverhampton en 2023 después de cinco temporadas que marcaron un antes y un después en la historia reciente del equipo.

En su paso por los “Wanderers”, el mexicano disputó más de 150 partidos oficiales y anotó 57 goles, convirtiéndose en uno de los máximos referentes del club en la Premier League. Su entrega, carisma y capacidad goleadora hicieron que la afición lo adoptara como uno de los suyos, algo que quedó claro con el recibimiento que tuvo este fin de semana.

Durante el encuentro, Raúl fue titular con Fulham y participó de manera activa en el ataque, brindando una asistencia en el primer gol del equipo londinense. Aunque el resultado final fue una victoria contundente del Fulham 3-0 sobre los Wolves, la atención se centró en el reencuentro del delantero con el estadio que tantas veces celebró sus anotaciones.

En el minuto 62, mientras el balón estaba en juego, el público comenzó a cantar a todo pulmón su icónico coro:“There’s something that the Wolves want you to know…The best in the world and he comes from Mexico…Our number nine… Sí señor, the ball to Raúl and he will score…”

Las cámaras de televisión captaron a Jiménez sonriendo y aplaudiendo discretamente, visiblemente emocionado por el gesto. En redes sociales, el propio jugador compartió fragmentos del momento y agradeció el cariño del público, reconociendo que fue una de las experiencias más significativas desde que dejó el club.