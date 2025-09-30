Futbolista mexicana se volverá a enfrentar al América tras su salida a Estados Unidos

La atacante mexicana Jacqueline Ovalle, que vive sus primeros meses como jugadora del Orlando Pride, viajó a la Ciudad de México para enfrentarse a un antiguo rival: el Club América, en duelo correspondiente a la fase de grupos de la Copa de Campeonas de la Concacaf.

Te puede interesar: Insólito: jugó en Chivas y hoy cambia de profesión... sorprende a toda la Liga BBVA MX

En su llegada al Estadio Ciudad de los Deportes, fue una de las protagonistas en conferencia de prensa y habló sobre las expectativas del partido, sobre volver a México y la importancia del partido que podría definir el rumbo del Grupo A.

¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast

Jackie Ovalle alabó la oportunidad de volver a jugar contra América

La Maga, llegó al Orlando Pride en agosto tras concretar una negociación histórica valuada en 1.5 millones de dólares, cifra que representó récord mundial en su momento. Desde entonces, la atacante mexicana ha generado altas expectativas, tanto en la NWSL como ahora en el certamen internacional donde tendrá la oportunidad de enfrentar a uno de los clubes que mejor conoce: las Águilas del América.

Durante la conferencia, Ovalle fue cuestionada sobre lo que significa jugar nuevamente en territorio mexicano, pero ahora defendiendo los colores de un club extranjero. “Siempre va a ser un privilegio jugar contra uno de los clubes más grandes de México, importante enfrentar al América”, comentó, para después hablar sobre sus primeras semanas con los colores del Pride, en las que ya logró servir una asistencia y un gol, “feliz de poder aportar al equipo. Pensar primero en el equipo, lo demás se fue dando colectivamente y se dio la oportunidad de meter mi primer gol”, agregó Ovalle.

Además de esto, habló sobre lo que significó su llegada a la liga estadounidense y lo que representa para ella ser una mexicana allá, “lejos de ser presión para mí, es más una motivación, es más el por qué el club Orlando Pride ha apostado por mi. Al principio lo vi como una presión/carga, pero conforme fue pasando el tiempo y los días de entrenamiento y juegos, creo que me he soltado un poco más y es un proceso de adaptación”, comentó.

¿Qué significa el partido entre América y Orlando Pride?

El encuentro entre América y Orlando Pride se disputará este martes 30 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ambos equipos buscan el liderato del Grupo A en la Concacaf W Champions Cup, torneo que representa una vitrina para medir fuerzas entre clubes de México y Estados Unidos.

Para Ovalle, más allá del contexto del grupo, el partido simboliza una oportunidad de reafirmar su estatus internacional. América conoce bien a la delantera por su paso con Tigres Femenil, y esa experiencia convierte el duelo en un choque personal, además de deportivo.

Te puede interesar: Hazañas y ridículos: Así le ha ido a la Selección Mexicana en sus debuts mundialistas

América intentará aprovechar la localía y el apoyo de su afición, mientras Orlando buscará imponer la dinámica de su liga. En ese panorama, Ovalle es vista como la figura llamada a marcar diferencia ante un rival al que le ha anotado en múltiples ocasiones en el pasado.

