Hazañas y ridículos: Así le ha ido a la Selección Mexicana en sus debuts mundialistas

La Selección Mexicana tiene una basta historia en los mundiales de futbol y este espacio servirá para recordar las más legendarias. Y no solo hablamos de los encuentros futbolísticos más épicos en lo positivo, sino de esas historias donde también tocó ver cosas que nadie esperaba. Por ello, este recorrido histórico servirá para conocer datos y desbloquear recuerdos.

¿Cuáles son las estadísticas de la Selección Mexicana de sus debuts en mundiales?

De las 21 justas mundialistas de las cuales se tiene registro (Uruguay 1930 hasta Qatar 2022), México asistió a 17. En esos primeros encuentros de todas sus participaciones, el récord indica siete triunfos, seis derrotas y cuatro empates.

¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en su debut del primer mundial donde participó?

México debutó en el primer mundial que se organizó en Montevideo, Uruguay. Incluso, narran las crónicas de aquellos años, que los periódicos no hablaron de eso. Otros temas como una carrera organizada por la Escuela Nacional Preparatoria se llevó las portadas. En aquel primer partido en 1930, México fue goleado 4-1 por su similar de Francia.

El primer gol en la historia del tricolor en los mundiales lo marcó Juan Carreño Lara.

¿Cuál fue el debut más catastrófico para la Selección Mexicana en un mundial?

Sin lugar a dudas el inicio más complicado para México fue en aquella ocasión que enfrentó a Brasil en Suecia 1958. El tricolor no pudo resistir los embates de la selección sudamericana y cayeron con marcador de 0-5.

¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en los debuts de mundiales en casa?

Pocos pueden presumir de dos mundiales (en el 2026 serán tres) en su país, por ello estos tienen un sabor especial.

En 1970 tocó enfrentarse a la Unión Soviética, con la que se empató sin goles.

Mientras que en 1986 el tricolor enfrentó a Bélgica el 31 de mayo y dicho encuentro se ganó con marcador de 2-1.

¿Cuáles son los debuts más icónicos de la Selección Mexicana en los años recientes?

Sin lugar a dudas son dos: Rusia 2018 y Sudáfrica 2010.

En el 2018 debutar ante Alemania se vio como una misión imposible. Sin embargo, aquel gol de Hirving Lozano (0-1) fue la gloria deportiva más importante de los años recientes para el balompié mexicano.

de los años recientes para el balompié mexicano. Y en el 2010 tal vez se acuda más a la nostalgia, pero tocó debutar ante los anfitriones, con un gol de Rafa Márquez, México sacó un punto en un contexto complicado.

¿Cuándo fue la última vez que la Selección Mexicana perdió en su debut mundialista?

Esto fue hace 21 años. Fue en la Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos. Dicha oportunidad se concretó así tras caer 1-0 ante el combinado nacional de Noruega. El único gol del encuentro lo marcó Kjetil Rekdal.