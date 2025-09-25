Insólito: jugó en Chivas y hoy cambia de profesión... sorprende a toda la Liga BBVA MX

Si bien es cierto que el futbol es un deporte bien remunerado en varias partes del mundo, algunos jugadores necesitan de una segunda profesión para poder costear su vida. En México esto también sucede y un claro ejemplo es el de Alessandra Ramírez, jugadora que estuvo un año dentro del equipo de Chivas femenil y que en la actualidad defiende los colores de Club León, equipo que podría perder a su entrenador .

La defensora nacida en Estados Unidos, compartió este pasado martes por la noche, unas fotos a través de su cuenta personal de Instagram, donde se puede ver que se integró al área de prensa del León como fotógrafa. Cabe destacar que la Fiera viene de empatar ante Mazatlán, aunque también recibió una histórica goleada por 5-0 frente a los Xolos de Tijuana .

@alessandra.ramirez / IG Alessandra Ramírez es fotógrafa, además de ser futbolista

Ramírez presumió haber podido captar el momento del festejo James Rodríguez, quien marcó de penal para abrir el marcador ante los cañoneros. Lo cierto es que la fotografía es otra pasión de la jugadora de 24 años de edad, ya que incluso cuenta con un perfil alterno en redes sociales exclusivo para compartir imágenes que toma con su cámara fotográfica. De todas formas, sorprendió a la Liga BBVA MX femenil con su nuevo empleo.

El paso de Ramírez por Chivas femenil

La zaguera llegó a la Liga BBVA MX femenil en el año 2023 para disputar el Apertura de ese año con Chivas. Sin embargo, nunca pudo afianzarse como titular dentro del equipo tapatío, por lo que tuvo poca consideración por el entrenador. Tanto es así que estuvo un año dentro del Rebaño, pero apenas pudo disputar 90 minutos de juego en total, repartidos en 4 partidos distintos.

Posteriormente, pasó por Santos Laguna y, desde julio de este 2025, Ramírez forma parte de la plantilla de León femenil, llegando como refuerzo de cara a este Apertura 2025. Cabe destacar que la defensora se formó como jugadora profesional en Estados Unidos, pero desde pequeña pasó por las formativas de la Selección Mexicana Sub 17 y Sub 20.