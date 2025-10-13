Jugó en México, emigró a Europa y China fue su perdición

Tal como se indica en las redes sociales, nunca es un mal día para recordar este tipo de historias. El ariete del que trata este artículo tiene varios ingredientes que armonizan algunos puntos nostálgicos. Por ello, tras aparecer en el juego de leyendas del Oporto, la gente alucinó con los recuerdos del colombiano, Jackson Martínez. Parecía que concretaría una carrera legendaria, pero China fue su perdición tras fallar su gran prueba en la élite mundial. Aquí recordamos los pasos del nacido en Quibdó.

¿Qué fue de Jackson Martínez, ex jugador de Jaguares de Chiapas?

Hoy que ya se retiró el delantero de 39 años, se recuerda que tras sus primeros pasos con Independiente Medellín, México vio la locura llamada Jackson con los Jaguares de Chiapas. Por ejemplo, en la parte final de su etapa en México, marcó 20 goles en 35 encuentros. Posteriormente llegó al Porto y después se fue a ganar millones a China.

Sin embargo, retirado en el 2020, Martínez destacó por dedicarse en gran medida a su lado espiritual. Él, siendo cristiano, incursionó en el arte de la música y produce canciones de corte religioso. Además, da conferencias hablando de su vida y tiene sus emprendimientos que le han permitido sobrellevar su vida tras el futbol.

¿Por qué Jackson Martínez terminó su carrera como futbolista?

Aunque su salto a Europa fue un éxito total, pues en Portugal concretó 3 años siendo referente, llegar al Atlético de Madrid fue el inicio de su perdición. Allí no encontró la regularidad esperada, ni siquiera completó un año y fichó por el GZ Evergrande, club donde se reportó un salario de 12 millones de euros al año. Sin embargo, casi de manera inmediata tuvo una lesión que lo alejó dos años de las canchas.

Con el conjunto chino solamente sumó 16 partidos y marcó 4 goles, situación que marcó el final de su carrera. En la parte final de su trayecto como futbolista profesional las pasó entre el club asiático y el Portimonense de Portugal. Sin embargo, en el juego de leyendas del Oporto todos recordaron el poderío de Jackson, quien marcó triplete en el juego de exhibición ya mencionado.