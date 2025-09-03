deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

Jaime Munguía exonerado por dopaje y listo para volver al ring a finales del 2025

El peleador tijuanense fue exonerado por el positvio al dopaje que obtuvo tras su victoria en Arabia Saudita en la revancha frente a Bruno Surace y subirá al ring en el 2025

Jaime Munguía
Iván Alfie
Box Azteca
Compartir

El peleador tijuanense, Jaime Munguía, confirmó la resolución por parte del BBBofC y UKAD exonerado al excampeón mundial de la OMB en peso Superwelter después de someterse a diferentes pruebas en los mejores laboratorios del mundo para demostrar su inocencia.

“Me siento contento de probar mi inocencia, siempre he sido una persona y un atleta limpio, creo que seimpre hay que estar en igualdad de condiciones ariba del ring, para mí era muy penoso que creyeran que había usado una sustancia ilegal para mejorar mi rendimiento físico, nada más decirles a todos que los suplementos que salieron contaminados no es una sustancia ilegal, no es algo que mejore el rendimiento físico, estoy muy contento de seguir adelante vamos a seguir buscando peleas buenas y primero dios vamos a ser campeones mundiales del CMB”, señaló Munguía.

Te podría interesar: Devin Haney va por su tercera corona en el boxeo en las 147 libras

Jaime Munguía volverá a pelear en el 2025

El equipo de trabajo de Muguía encabezado por Fernando Beltrán realizó una gran inversión para poder descubrir que fue lo que provocó el positivo en la prueba de Mayo, finalmente dieron con un suplemento contaminado.

“Nos sentimos muy contentos y sobre todo orgullosos por esta gran noticia y limpiar el nombre de Jaime Munguía, se hizo exámenes de pelo, de las uñas, litros y litros de sangre para comprobar la inocencia, nadie en la historia del boxeo había gastado tanto dinero en probar su inocencia después de dar positivo y hoy la vida nos hace justicia, estamos listos para regresar”, mencionó Fernando Beltrán.

Te podría interesar: Aquí el calendario OFICIAL de los partidos de las Eliminatorias para el Mundial 2026: en septiembre

El Regreso de Andy Ruiz | A Raspar La Lona

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
maxresdefault (1).jpg
Box Azteca
'Piolin' Martínez vs Iván Reyes | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
maxresdefault.webp
Box Azteca
Xander Zayas vs Jorge "Chino" García | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
fierro.jpg
Box Azteca
Jonathan Fierro vs "Chino "Quintana | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Resumen | Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Omar Salcido | Box Azteca
empate en las vegas.jpg
Box Azteca
Resumen | Pacman Pacquiao vs. Mario Barrios | Box Azteca
lo mejor de marco verde.jpg
Box Azteca
Top 5 | Lo Mejor de Marco Verde vs Cristian Montero | 12 Julio 2025
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Marco Verde vs. Cristian Montero | Pelea completa | #Box Azteca
RASPAR LA LONA MINI (1).png
Box Azteca
Los campeones mundiales que ha dado México en el boxeo con Don Lamazón | A Raspar La Lona
×
×