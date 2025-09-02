Aquí el calendario OFICIAL de los partidos de las Eliminatorias para el Mundial 2026: en septiembre
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que algunas selecciones ya tiene su pase, mientras que otras se lo juegan en las Eliminatorias
En septiembre se disputará una nueva Fecha FIFA, la cual traerá consigo partidos de suma importancia, pues a mayoría son de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Las selecciones de todo el mundo se juegan su pase, mientras que otras tantas ya tienen su lugar amarrado en la justa internacional, la cual tendrá una fecha clave para la adquisición de boletos .
Las Eliminatorias rumbo al Mundial arrancan el miércoles 3 de septiembre y concluyen el martes 9 en las diferentes confederaciones, como lo son Conmebol, Concacaf, CAF y la UEFA. Además, la Fecha FIFA traerá consigo partidos amistosos y de preparación como los que disputará México ante Japón y Corea del Sur, los cuales serán transmitidos por TV Azteca Deportes .
Cabe destacar que la Confederación de Asia no entra en esta lista, ya que la última ronda de su Eliminatoria se disputará hasta noviembre, en la próxima Fecha FIFA.
Eliminatorias de la Concacaf
Jueves 4
- Surinam vs Panamá
- Guatemala vs El Salvador
Viernes 5
- Bermudas vs Jamaica
- Trinidad y Tobago vs Curazao
- Haití vs Honduras
- Nicaragua vs Costa Rica
Lunes 8
- Haití vs Honduras
- Nicaragua vs Costa Rica
Martes 9
- Jamaica vs Trinidad y Tobago
- Curazao vs Bermudas
- Costa Rica vs Haití
- Honduras vs Nicaragua
Eliminatorias de la Conmebol
Jueves 4
- Colombia vs Bolivia
- Uruguay vs Perú
- Argentina vs Venezuela
- Paraguay vs Ecuador
- Brasil vs Chile
Martes 9
- Ecuador vs Argentina
- Perú vs Paraguay
- Venezuela vs Colombia
- Bolivia vs Brasil
- Chile vs Uruguay
Eliminatorias de la UEFA
Jueves 4
- Kazajistán vs Gales
- Georgia vs Türkiye
- Lituania vs Malta
- Liechtenstein vs Bélgica
- Bulgaria vs España
- Eslovaquia vs Alemania
- Luxemburgo vs Irlanda del Norte
- Países Bajos vs Polonia
Viernes 5
- Islandia vs Azerbaiyán
- República de Moldavia vs Israel
- Italia vs Estonia
- Grecia vs Bielorrusia
- Montenegro vs Chequia
- Eslovenia vs Suecia
- Islas Feroe vs Croacia
- Ucrania vs Francia
- Suiza vs Kosovo
- Dinamarca vs Escocia
Sábado 6
- Letonia vs Serbia
- Armenia vs Portugal
- Inglaterra vs Andorra
- San Marino vs Bosnia y Herzegovina
- Austria vs Chipre
- República de Irlanda vs Hungría
Domingo 7
- Georgia vs Bulgaria
- República de Macedonia del Norte vs Liechtenstein
- Lituania vs Países Bajos
- Türkiye vs España
- Bélgica vs Kazajistán
- Alemania vs Irlanda del Norte
- Polonia vs Finlandia
- Luxemburgo vs Eslovaquia
Lunes 8
- Israel vs Italia
- Gibraltar vs Islas Feroe
- Suiza vs Eslovenia
- Grecia vs Dinamarca
- Croacia vs Montenegro
- Bielorrusia vs Escocia
- Kosovo vs Suecia
Martes 9
- Armenia vs República de Irlanda
- Azerbaiyán vs Ucrania
- Chipre vs Rumanía
- Bosnia y Herzegovina vs Austria
- Francia vs Islandia
- Noruega vs República de Moldavia
- Serbia vs Inglaterra
- Albania vs Letonia
- Hungría vs Portugal
Eliminatorias de África
Miércoles 3
- Seychelles vs Gabón – Eliminatorias
Jueves 4
- Chad vs Ghana
- Guinea-Bissau vs Sierra Leona
- Mauricio vs Cabo Verde
- Angola vs Libia
- Madagascar vs República Centroafricana
- Santo Tomé y Príncipe vs Guinea Ecuatorial
- Camerún vs Esuatini
- Túnez vs Liberia
- Argelia vs Botsuana
- Mali vs Comoras
Viernes 5
- Sudán del Sur vs República Democrática del Congo
- Somalia vs Guinea
- Kenia vs Gambia
- Namibia vs Malaui
- Yibuti vs Burkina Faso
- Lesoto vs Sudáfrica
- Benín vs Zimbabue
- Uganda vs Mozambique
- Senegal vs Sudán
- Mauritania vs Togo
- Egipto vs Etiopia
- Costa de Marfil vs Burundi
- Marruecos vs Níger
Sábado 6
- Nigeria vs Ruanda
Domingo 7
- República Centroafricana vs Comoras
Lunes 8
- Zambia vs Marruecos
- Mozambique vs Botsuana
- Guinea Ecuatorial vs Túnez
- Guinea-Bissau vs Yibuti
- Uganda vs Somalia
- Guinea vs Argelia
- Malaui vs Liberia
- Madagascar vs Chad
- Libia vs Esuatini
- Ghana vs Mali
Martes 9
- Sierra Leona vs Etiopía
- Zimbabue vs Ruanda
- Tanzania vs Níger
- Namibia vs Santo Tomé y Príncipe
- Kenia vs Seychelles
- Burkina Faso vs Egipto
- República Democrática del Congo vs Senegal
- Togo vs Sudán
- Sudáfrica vs Nigeria
- Cabo Verde vs Camerún
- Mauritania vs Sudán del Sur
- Gabón vs Costa de Marfil
- Gambia vs Burundi
- Benín vs Lesoto
- Angola vs Mauricio.