Aquí el calendario OFICIAL de los partidos de las Eliminatorias para el Mundial 2026: en septiembre

En septiembre se disputará una nueva Fecha FIFA, la cual traerá consigo partidos de suma importancia, pues a mayoría son de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Las selecciones de todo el mundo se juegan su pase, mientras que otras tantas ya tienen su lugar amarrado en la justa internacional, la cual tendrá una fecha clave para la adquisición de boletos .

Las Eliminatorias rumbo al Mundial arrancan el miércoles 3 de septiembre y concluyen el martes 9 en las diferentes confederaciones, como lo son Conmebol, Concacaf, CAF y la UEFA. Además, la Fecha FIFA traerá consigo partidos amistosos y de preparación como los que disputará México ante Japón y Corea del Sur, los cuales serán transmitidos por TV Azteca Deportes .

Cabe destacar que la Confederación de Asia no entra en esta lista, ya que la última ronda de su Eliminatoria se disputará hasta noviembre, en la próxima Fecha FIFA.

Eliminatorias de la Concacaf

Jueves 4



Surinam vs Panamá

Guatemala vs El Salvador

Viernes 5



Bermudas vs Jamaica

Trinidad y Tobago vs Curazao

Haití vs Honduras

Nicaragua vs Costa Rica

Lunes 8



Martes 9



Jamaica vs Trinidad y Tobago

Curazao vs Bermudas

Costa Rica vs Haití

Honduras vs Nicaragua

Eliminatorias de la Conmebol

Jueves 4



Colombia vs Bolivia

Uruguay vs Perú

Argentina vs Venezuela

Paraguay vs Ecuador

Brasil vs Chile

Martes 9



Ecuador vs Argentina

Perú vs Paraguay

Venezuela vs Colombia

Bolivia vs Brasil

Chile vs Uruguay

Eliminatorias de la UEFA

Jueves 4



Kazajistán vs Gales

Georgia vs Türkiye

Lituania vs Malta

Liechtenstein vs Bélgica

Bulgaria vs España

Eslovaquia vs Alemania

Luxemburgo vs Irlanda del Norte

Países Bajos vs Polonia

Viernes 5



Islandia vs Azerbaiyán

República de Moldavia vs Israel

Italia vs Estonia

Grecia vs Bielorrusia

Montenegro vs Chequia

Eslovenia vs Suecia

Islas Feroe vs Croacia

Ucrania vs Francia

Suiza vs Kosovo

Dinamarca vs Escocia

Sábado 6



Letonia vs Serbia

Armenia vs Portugal

Inglaterra vs Andorra

San Marino vs Bosnia y Herzegovina

Austria vs Chipre

República de Irlanda vs Hungría

Domingo 7



Georgia vs Bulgaria

República de Macedonia del Norte vs Liechtenstein

Lituania vs Países Bajos

Türkiye vs España

Bélgica vs Kazajistán

Alemania vs Irlanda del Norte

Polonia vs Finlandia

Luxemburgo vs Eslovaquia

Lunes 8



Israel vs Italia

Gibraltar vs Islas Feroe

Suiza vs Eslovenia

Grecia vs Dinamarca

Croacia vs Montenegro

Bielorrusia vs Escocia

Kosovo vs Suecia

Martes 9



Armenia vs República de Irlanda

Azerbaiyán vs Ucrania

Chipre vs Rumanía

Bosnia y Herzegovina vs Austria

Francia vs Islandia

Noruega vs República de Moldavia

Serbia vs Inglaterra

Albania vs Letonia

Hungría vs Portugal

Eliminatorias de África

Miércoles 3



Seychelles vs Gabón – Eliminatorias

Jueves 4



Chad vs Ghana

Guinea-Bissau vs Sierra Leona

Mauricio vs Cabo Verde

Angola vs Libia

Madagascar vs República Centroafricana

Santo Tomé y Príncipe vs Guinea Ecuatorial

Camerún vs Esuatini

Túnez vs Liberia

Argelia vs Botsuana

Mali vs Comoras

Viernes 5



Sudán del Sur vs República Democrática del Congo

Somalia vs Guinea

Kenia vs Gambia

Namibia vs Malaui

Yibuti vs Burkina Faso

Lesoto vs Sudáfrica

Benín vs Zimbabue

Uganda vs Mozambique

Senegal vs Sudán

Mauritania vs Togo

Egipto vs Etiopia

Costa de Marfil vs Burundi

Marruecos vs Níger

Sábado 6



Nigeria vs Ruanda

Domingo 7



República Centroafricana vs Comoras

Lunes 8



Zambia vs Marruecos

Mozambique vs Botsuana

Guinea Ecuatorial vs Túnez

Guinea-Bissau vs Yibuti

Uganda vs Somalia

Guinea vs Argelia

Malaui vs Liberia

Madagascar vs Chad

Libia vs Esuatini

Ghana vs Mali

Martes 9

