Devin Haney va por su tercera corona en el boxeo en las 147 libras

El invicto Devin Haney (32-0) hará su debut en las 147 libras cuando enfrente a Brian Norman Jr en la ANB Arena de Riyadh, Arabia Saudita, por el título welter de la Organización Mundial de Boxeo, en donde buscará conquistar su tercera división en el profesionalismo luego de ser campeón indiscutido en peso ligero y de la OMB en superligero.

“No sé que tan bueno es (Norman). Ha hecho lo que se suponía que debía hacer contra los rivales que le pusieron enfrente. Yo estoy en un nivel completamente diferente. He estado en este nivel desde que tenía 20, 21 años. Así que esto no es nada nuevo para mí. Esto es nuevo para él, su gran momento y su primera vez en la cima. Yo ya he estado aquí", señaló Haney.

Los títulos de Haney

Haney consiguió su primer título mundial en 2019 al vencer al dominicano Alfredo Santiago por decisión unánime en Los Ángeles por el cinturón ligero del Consejo Mundial de Boxeo y en 2022 se convirtió en campeón indiscutido de la división después de ganar por decisión unánime a George Kambosos Jr.

En el 2022 subió de ctegoría para derrotar a Regis Prograis por el campeonato del CMB en peso Superligero, contra Norman Jr tendrá su novena pelea por título del mundo.

Norman Jr busca su segunda defensa del título después de haber al japonés Jin Sasaki en Junio pasado por nocaut en el quinto round, demostrando su gran poder con los puños, no por nada tiene 22 nocauts en 28 peleas, todas ganadas.

“Voy a demostrar que estoy niveles por encima de él. He estado enfrentando a estos rivales en la élite, a los mejores de los mejores boxeadores del mundo desde hace tiempo. Él no lo ha hecho. Yo soy el primer boxeador de la élite al que él enfrenta. Fuera de eso, sinceramente no conozco a una sola persona a la que haya vencido”, agregó Haney.

