La MLS prepara otro BOMBAZO LATINO: James Rodríguez ya habría elegido equipo

La MLS vuelve a colocarse en el centro del mapa futbolístico mundial. Cuando muchos pensaban que el futuro de James Rodríguez estaba envuelto en más dudas que certezas tras su salida del León y el frustrado fichaje con Pumas, el destino parece aclararse: Columbus Crew emerge como el escenario más sólido para relanzar la carrera del colombiano rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El mediocampista cafetero, uno de los nombres más emblemáticos del fútbol latino en la última década, busca algo más que un contrato. Busca continuidad, protagonismo y ritmo competitivo en un año clave, con la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá cada vez más cerca. Y la Major League Soccer le ofrece exactamente ese escaparate.

Columbus Crew apuesta por James para desafiar a Inter Miami

De acuerdo con reportes de VBAR Caracol, Columbus Crew es hoy el principal candidato para quedarse con los servicios de James Rodríguez. El club de Ohio no solo quiere reforzarse para seguir siendo protagonista en la Conferencia Este, sino también para acortar distancia con el gran rival a vencer: Inter Miami de Lionel Messi.

La posible llegada de James elevaría de inmediato el nivel competitivo de la MLS y añadiría un ingrediente especial a la rivalidad. Colombia vs. Argentina, James vs. Messi, Columbus vs. Miami. Un duelo que seduce tanto a la liga como al público latino en Estados Unidos, siempre ávido de figuras reconocidas y narrativas épicas.

Además, el Crew entiende que el talento de James, bien gestionado, puede marcar diferencias en partidos decisivos, algo que la franquicia valora especialmente en su búsqueda por mantenerse en la élite de la MLS Cup.

El reto salarial y la urgencia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El principal obstáculo no es futbolístico, sino administrativo. Columbus Crew ya tiene ocupadas sus plazas de Jugador Designado con Daniel Gazdag, Diego Rossi y Wessam Abou Ali, por lo que la directiva analiza fórmulas como un contrato TAM (Targeted Allocation Money) para hacer viable la operación.

Mientras tanto, el entorno de James prioriza una decisión rápida. El colombiano necesita estabilidad y minutos tras una etapa irregular en la Liga MX, marcada por destellos de calidad, pero también por críticas sobre su constancia.

En Colombia, el optimismo es alto. La sensación es que James Rodríguez seguirá en el fútbol de Estados Unidos y que Columbus Crew es, hoy por hoy, el destino más probable. Si se concreta, la MLS sumará otra estrella latina de peso… y el camino al Mundial tendrá un nuevo protagonista.