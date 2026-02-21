Crack del América CRITICA al Estadio Akron: “La cancha, el césped está HORRIBLE”

Las redes sociales se encendieron desde el pasado jueves 19 de febrero del 2026, cuando la crack del América, Jana Gutiérrez, declaró que la cancha del Estadio Akron está horrible previo a disputar el Clásico Nacional Femenil, el cual se juega el siguiente domingo 22 de febrero en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.

“Me encanta jugar en el Estadio Akron, me encanta que me abucheen. Me prende más y me motivo más, entonces la verdad me encanta. El césped está horrible, pero todo lo demás, la cancha, los vestidores, el ambiente, todo lo demás es increíble”.

Su declaración sorprendió a varios aficionados pues es una de las sedes para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y le han invertido fuertes cantidades

Jana Gutiérrez explota contra el Estadio Akron

Jana Gutiérrez volvió a encender las redes sociales este viernes 20 de febrero del 2026 pues no fue solo su declaración, terminó respondiendo una publicación del inmueble en la que resaltan que es la mejor cancha de México.

La atacante respondió: "Que increíble poder ir a comprobarlo, Esperemos esté mejor el césped".

Que increíble poder ir a comprobarlo, Esperemos esté mejor el césped 🫶🏼 https://t.co/AbKBng7JsI — Jana Gtz (@gtz_jana) February 20, 2026

Así reaccionó la afición al comentario de Jana Gutiérrez

La afición del América respaldó a Jana Gutiérrez en los comentarios de su publicación. Resaltaron que dijo la verdad y que ya los está haciendo enojar con lo que dijo.

Jana es mas grande que chivas femenil 😂 pic.twitter.com/ioYd0VcrtA — Marcos 💛🦅🇲🇽 (@gonzamarquitos) February 20, 2026

Eduque Jana eduque !!!

Si no fuera el mundial seguiría así la cancha pic.twitter.com/USu9GPeRcz — Rich Enriquez (@richie130785) February 20, 2026

Jana los hiciste 💩💩 con un simple comentario jajaja ahora háganlo en la cancha 👏💪 — Carlos Monrey (@95_CarlosArturo) February 20, 2026

Jajajaj con todo mi janita — Rosa Hdz (@Rosyrhdz89) February 20, 2026