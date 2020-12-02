Japón permitirá llegada masiva de extranjeros para los Juegos Olímpicos pese al COVID-19
El diario japonés Nikkei publicó que el gobierno planea permitir el ingreso de turistas a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año sin vacunas obligatorias o cuarentena.
Tokio, Japón. Japón planea permitir que un gran número de extranjeros asista a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año sin vacunas obligatorias o cuarentena, siempre que presenten resultados negativos de la prueba de COVID-19 y descarguen aplicaciones de seguimiento, informó el miércoles el diario Nikkei.
El reporte, que no identificó la fuente ni detalló cuántos visitantes se permitirían, también dijo que Japón no restringiría a los turistas el uso de los sistemas de transporte público.
Bajo las restricciones actuales impuestas para frenar la propagación del coronavirus, los viajeros deben aislarse durante 14 días a su llegada, así como registrarse en aplicaciones de rastreo de contactos.
Los organizadores de los Juegos, que se retrasaron un año en marzo debido a la pandemia, han vendido cerca de 1 millón de entradas en el extranjero, dijo el periódico, en comparación con 4,5 millones en Japón.
Miles de atletas participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio
Se esperan más de 11.000 atletas en Tokio para los Juegos Olímpicos y miles más llegarán a la capital de Japón para los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán poco después.
El plan para permitir un gran número de visitantes del extranjero subrayaría la promesa del primer ministro Yoshihide Suga de revitalizar la maltrecha economía de Japón impulsando el turismo, un pilar de las medidas económicas de la nación también respaldado por su predecesor.
Reuters