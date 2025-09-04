Mientras México llega con menos de 10 convocados que juegan en Europa, Japón va con esta cifra al partido amistoso de la Fecha FIFA en el Oakland Colisseum

La Selección Mexicana de Futbol encarará un duro compromiso amistoso ante Japón , una de las potencias del continente asiático. El cuadro nipón ya tiene su boleto para el Mundial 2026 y en palabras de su director técnico; Hajime Moriyasu van a salir con todo ante México y los Estados Unidos en su gira por Norteamérica.

Y es que Moriyasu tiene argumentos para competirle a los reyes de la Concacaf, tan solo en su convocatoria abundan los japonenes que militan en las principales ligas de Europa. Wataru Endo del Liverpool, Takefusa Kubo de la Real Sociedad, Takumi Minamino del AS Monaco y Ritsu Doan del Eintracht Frankfurt son sus nombres más importantes.

Convocatoria de Japón vs México

Porteros: Yuuki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Hiroshima), Zion Suzuki (Parma)



Yuuki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Hiroshima), Zion Suzuki (Parma) Defensas: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Hayato Araki (Hiroshima), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Tomoya Ando (Fukuoka), Ayumu Seko (Le Havre AC), Taiki Sekine (Reims)



Yuto Nagatomo (FC Tokio), Hayato Araki (Hiroshima), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Tomoya Ando (Fukuoka), Ayumu Seko (Le Havre AC), Taiki Sekine (Reims) Mediocampistas/Delanteros: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Takumi Minamino (AS Mónaco), Kaoru Mitoma (Brighton), Koki Ogawa (Nimega), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ayase Ueda (Feyenoord), Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach), Kaishu Sano (Mainz), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Mao Hosoya (Kashiwa Reysol), Henry Kihei Mochizuki (Machida), Yuito Suzuki (Friburgo), Joel Chima Fujita (St. Pauli).

Javier Aguirre y su pasado en Japón

Cabe recordar que, el Vasco fue estratega del conjunto asiático a mediados de 2014 y su aventura terminó muy rápido en enero de 2015 por situaciones extracancha. En ese proceso, Japón no pudo llegar a las semifinales de la Copa de Asia y la directiva no dudó en cortar el proceso del mexicano aunado a su suspuesto amaño de partidos en su etapa como técnico en España.

Ahora, poco más de 10 años después, Aguirre se volverá a encontrar con Japón en busca de sacar una victoria contundente y dejar buenas sensaciones de cara al Mundial que prácticamente está a la vuelta de la esquina.

Doble cartelera por TV Azteca Deportes

No olvides que tanto el partido contra Japón del sábado 6 de septiembre, como el cotejo ante Corea del Sur del martes 9 de septiembre los podrás vivir con el mejor equipo de transmisión; el de TV Azteca Deportes. Christian Martinoli, Luis García, David Medrano, Zaguito y más te esperan para que vivas ambos partidos de la Selección Mexicana.