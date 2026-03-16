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En Brasil no valoraban a Raphael Veiga: esto es lo que costaba en el Palmeiras

El brasileño tiene mucho mejor valor en Club América que en sus comienzos en el Brasileirao

En Brasil no valoraban a Raphael Veiga: esto es lo que costaba en el Palmeiras

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

En los últimos partidos quedó claro que André Jardine no se equivocó al tomar una decisión fuerte con un jugador. Pues le dio más lugar en el equipo a Raphael Veiga y este le agradeció con goles y asistencias. A pesar de que en el Club América ya es toda una figura y tiene un valor de mercado altísimo, no le pasó lo mismo apenas llegó al Palmeiras.

Mientras que un ex América se lamentó por haber jugado mal en Coapa, ahora el equipo azulcrema disfruta del fichaje del mediapunta brasileño. Pues Veiga llegó a las Águilas por un préstamo con opción de compra y, según Transfermarkt, su valor de mercado actual es de 10 millones de euros, muy distinto a cuando debutó en Palmeiras.

Raphael Veiga, delantero del América

Así creció el valor de mercado de Raphael Veiga

De acuerdo a la información del mencionado sitio especializado en finanzas en el futbol, Raphael Veiga llegó a Palmeiras en enero de 2017 cuando su ficha costaba apenas 750 mil euros, por lo que en Brasil no era valorado como ahora lo es en México.

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A pesar del bajo valor de mercado y de que Palmeiras apenas pagó 1.3 millones de euros por él, Raphael Veiga fue mejorando su nivel y, en consecuencia, también su precio estimado. De hecho, llegó a valer 18 millones de euros en marzo de 2024, su valoración más alta.

@concachampions ¡Raphael Veiga marca el primero para Las Águilas! 🦅 #ConcaChampions #Concacaf #ChampionsCup #ClubAmerica ♬ TIKI TIKI - 🎧🎶 tg:qmiirmusic

Desde 2024 hasta 2025 tuvo algunos altibajos en su valor de mercado, pero Raphael Veiga ahora vale € 10,000,000 y representa de la mejor manera al América. El mediapunta brasileño de 30 años es una de las figuras de la institución mexicana.

Diferencia de estadísticas entre Raphael Veiga en Club América y Palmeiras

Según la información de BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de los jugadores de futbol de todo el mundo, Raphael Veiga ha tenido estos números en el Palmeiras y en el Club América:

  • Partidos jugados: en América 9 - 380 en Palmeiras
  • Encuentros como titular: en América 5 - 294 en Palmeiras
  • Goles convertidos: en América 3 - 108 en Palmeiras
  • Asistencias aportadas: en América 2 - 53 en Palmeiras
  • Tarjetas recibidas: en América 2 amarillas - 41 amarillas y una roja en Palmeiras.
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