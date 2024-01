Jardine: “La afición va a acostumbrarse al ‘Chicote’

Finalizado el partido entre el América y el Querétaro, correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2024, el director técnico de las águilas, André Jardine, habló sobre la participación de Cristian ‘Chicote’ Calderón, el refuerzo más mediático del club rumbo al Clausura 2024.

“Es un jugador que se acopló muy bien al grupo, lo veo muy enfocado, entrenando muy bien. Va a aportar, tiene muchas cualidades, jugó bien. Con esta circunstancia, lo vi muy concentrado; prácticamente, no cometió ningún error. Es un tema de dar tiempo al tiempo, nuestra afición va a acostumbrarse. Es un jugador de América que está muy identificado con el club, muy feliz de estar aquí. De a poco, va a contestar a la afición, me parece un gran jugador”, dijo en conferencia.

Jardine abre las puertas a refuerzos y salida de jugadores

El estratega del equipo azulcrema no sólo hizo referencia a quienes han llegado, sino a la posibilidad de que algunos jugadores se marchen en el presente mercado de pases y al potencial arribo de nuevos fichajes.



“Creo que todos en el club están conscientes de los tiempos, fechas, tenemos un departamento de scouting muy bueno y monitorea a jugadores por todo el mundo. No hay jugador del que se hable que no conozcamos. Me siento respaldado en este aspecto, el club está ordenado. Preocupa, porque, si sale alguien cerca de la ventana de cierre, deberemos ser rápidos en esto”, apuntó.

El brasileño habló acerca de las rotaciones en la alineación —provocadas por el estado físico de algunos elementos— y ofreció una actualización sobre la lesión de Sebastián Cáceres.

“Jonathan (Dos Santos) se sintió cargado de los posteriores y decidimos no arriesgar. No hay porqué ir con todos en el primer juego. Tenemos bastante jugadores y estamos bien. Cáceres tuvo un pisotón en el tobillo y estaba con bastante dolor, no quisimos arriesgar e hice un cambio ofensivo. Retrasé a Jona, porque tiene calidad en salida y percepción de salida excelente. Lo entrenamos en esa posición y sabe lo que debe jugar ahí. Sintió un dolor en el pie y decidimos no arriesgarlo”, concluyó.

