Es leyenda de la Selección Mexicana, pero llegó a Chivas y no hizo ningún gol

Durante muchos años se consolidó como una de las figuras más grandes del futbol nacional y, a su vez, como el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana; sin embargo, ni siquiera estos hechos le permitieron brillar a Chivas aún y cuando el club confió en él durante varios meses.

Resumen: Puebla 0-2 Chivas | Jornada 13 Apertura 2023

Debido a la tradición de fichar solamente a futbolistas mexicanos, Chivas logró la contratación de Jared Borgetti hace más de una década a fin de convertir al futbolista en su hombre gol para dicho torneo. Tristemente para su causa, el jugador pasó con más pena que gloria por el club.

¿Por qué Jared Borgetti no brilló en Chivas como se esperaba?

Después de lograr grandes actuaciones con equipos como Atlas, Dorados de Sinaloa y Santos, Jared Borgetti tuvo la fortuna de dar el salto a Europa a través del Bolton de Inglaterra. Su estancia en el club no fue la mejor, por lo que volvió a México para enrolarse en las filas de Cruz Azul.

Fue así cuando, en enero del 2009, Jared Borgetti llegó a Chivas como un futbolista veterano y con la experiencia necesaria para brillar en el club tapatío; sin embargo, el otrora máximo goleador de la Selección Mexicana solamente permaneció en la institución de Verde Valle durante seis meses.

En esta cantidad de tiempo, Jared Borgetti disputó 498 minutos distribuidos en 12 partidos, mismos en los que no anotó ni asistió para su club. Ante tal situación, Chivas tomó la decisión de dejarlo ir al Puebla, equipo en donde renació al sumar cinco tantos en 15 compromisos.

¿Cómo le fue a Jared Borgetti en la Selección Mexicana?

La situación cambia por completo cuando se trata de la Selección Mexicana , pues durante mucho tiempo Jared fue el máximo goleador al sumar 46 anotaciones. De hecho, una de ellas es recordada a nivel mundial al vencer a Buffon en un duelo entre México e Italia gracias a un estupendo cabezazo.